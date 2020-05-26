比利时根特, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 力求变革的粮食和作物保护公司Biotalys NV今天宣布，该公司已获得Flanders Innovation & Entrepreneurship（VLAIO）的160万欧元研究资助金。这笔资金的支付将在三年内完成，支持具有成本效益的微生物细胞工厂的加速开发，以实现Biotalys独特的新一代基于蛋白质的生物防治解决方案的工业化生产。
Biotalys首席科学官Hilde Revets表示：“这笔资金将使我们能够构建一个专有的、最先进的微生物生产系统工具箱，专门设计用于实现高蛋白质生产水平，这是Biotalys研发引擎的一个关键组成部分。对安全、有效、价格相宜的生物防治手段的需求日益增长，建立这样一个高性能的生产平台将使Biotalys具备独特的有利条件来满足这一需求。我们要对VLAIO一直以来为比利时创业与创新给予的大力支持表示感谢。”
Biotalys首席执行官Patrice Sellès表示：“VLAIO对我们突破性科技的认可令我们感到十分高兴。我们的这一技术旨在发现和开发安全且可持续的基于蛋白质的生物防治方法，提供稳定的高效能，以帮助农民保护产量并减少粮食浪费。凭借这笔资金，我们将能够进一步开发强大且具有成本效益的生产平台；对于Biotalys塑造可持续且安全的粮食供应未来而言，这将是至关重要。”
关于Biotalys
Biotalys是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。基于其开创性的技术平台，Biotalys开发了一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。Biotalys将化学品的高性能特点及稳定性与生物制品的清洁安全性相结合，为作物收获之前及之后的不同应用提供理想的作物保护剂。在一项全球性蔬果田间试验中，Biotalys的主要生物杀真菌剂BioFun-1针对灰霉菌和白粉菌等主要有害菌显示了稳定且高效用的防治作用。该公司有望在2020年晚些时候提交注册文件，预计将于2022年在美国推出BioFun-1，随后将推向全球市场。Biotalys成立于2013年，从VIB（法兰德斯生物技术研究所）分拆而来，迄今为止已通过国际专业投资者筹集资金6100万欧元（6600万美元）。总部位于比利时根特的生物科技集群。更多信息参见www.biotalys.com。
Biotalys
Zwijnaarde, BELGIUM
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