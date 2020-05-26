比利时根特, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 力求变革的粮食和作物保护公司Biotalys NV今天宣布，该公司已获得Flanders Innovation & Entrepreneurship（VLAIO）的160万欧元研究资助金。这笔资金的支付将在三年内完成，支持具有成本效益的微生物细胞工厂的加速开发，以实现Biotalys独特的新一代基于蛋白质的生物防治解决方案的工业化生产。



Biotalys首席科学官Hilde Revets表示：“这笔资金将使我们能够构建一个专有的、最先进的微生物生产系统工具箱，专门设计用于实现高蛋白质生产水平，这是Biotalys研发引擎的一个关键组成部分。对安全、有效、价格相宜的生物防治手段的需求日益增长，建立这样一个高性能的生产平台将使Biotalys具备独特的有利条件来满足这一需求。我们要对VLAIO一直以来为比利时创业与创新给予的大力支持表示感谢。”

Biotalys首席执行官Patrice Sellès表示：“VLAIO对我们突破性科技的认可令我们感到十分高兴。我们的这一技术旨在发现和开发安全且可持续的基于蛋白质的生物防治方法，提供稳定的高效能，以帮助农民保护产量并减少粮食浪费。凭借这笔资金，我们将能够进一步开发强大且具有成本效益的生产平台；对于Biotalys塑造可持续且安全的粮食供应未来而言，这将是至关重要。”

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