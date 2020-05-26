比利時根特, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是革命性的食品和作物保護公司，今天宣佈已獲得 Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) 批出 160 萬歐元的研究資助。資助將持續三年，並將支持加速發展具有成本效益的微生物細胞工廠，以達成 Biotalys 獨特的新一代蛋白質生物防治解決方案的工業生產。



Biotalys 的科學總監 Hilde Revets 評論說：「 此資金將讓我們得以建構一個專屬的最新微生物生產系統工具箱，特別用於達成高蛋白生產水平，也是 Biotalys 研發引擎的關鍵組成部分。市場對安全、有效和價格兼容的生物控制技術的需求日益增長，建立這個高效能的生產平台將特別協助 Biotalys 成功滿足這項需求。我們想感謝 VLAIO 對支持比利時的企業家和創新精神方面展現持續的承諾。」

Biotalys 行政總裁 PatriceSellès 表示：「我們很高興 VLAIO 明白我們的突破性科學，致力發現和開發具有持續高效的安全、可持續的蛋白質生物防治，旨在幫助農民保護作物產量和減少食物浪費。這筆資金將讓我們得以進一步開發功能強大且符合成本效益的生產平台，對 Biotalys 朝著塑造可持續和安全食品供應的未來邁出關鍵的一步。」

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