Hofseth BioCare ASA (“HBC”) forbereder en protokoll med KGK Science til Health Canada for å gjennomføre en fase 2 klinisk studie som skal vurdere OmeGo® i form av HBCs ferdigprodukt CARDIO laksoljekapsler som behandling for pasienter med akutt lungesviktsyndrom forårsaket av SARS-CoV-2-viruset. Behandlingen vil sette søkelys på tidligere røykere og steroidresistente astmapasienter ("Pasienter"), som viser tidlig ikke-akutt lungeskade forårsaket av SARS-CoV-2-viruset. Publikasjoner fra USAs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kinesiske CDC og italienske CCM viser at tidligere røykere har en særlig høy risiko for COVID-19-basert akutt lungesvikt-utvikling under pleie i intensivavdeling.

HBCs enkelt-senter, randomiserte, placebokontrollerte studie har som mål å bremse utviklingen av akutt lungesvikt hos 100 pasienter med bekreftet SARS-CoV-2 som viser tidlige lungesymptomer. Pasientene vil motta den beste gjeldende antivirale pleiestandarden (APS) i placeboarmen og APS + CARDIO softgel-kapsler i behandlingsarmen i studien. Det primære endepunktet er antall dager på kunstig åndedrett. Designet vil også gjøre det mulig å skalere studien til en full fase 3-studie med 600 pasienter hvis de første effektdataene er støttende. Studien blir i utgangspunktet finansiert fra HBCs godkjente FoU-budsjett for 2020.

CARDIO softgel-kapsler inneholder mindre fettløselige komponenter som har vist seg å redusere eosinofil effektorfunksjon (EEF) og øke eosinofil apoptose (programmert celledød) i forskjellige invitro cellulære analyser ved 100 ug / ml konsentrasjoner. HBC mener at modulering av eosinofil funksjon vil redusere antallet pasienter som vil trenge kunstig åndedrett-behandling, samt redusere det totale antall dager på kunstig åndedrett / intensivbehandling.

Eosinofiler er hvite blodlegemer (leukocytter) som utgjør en del av kroppens immunforsvar som hjelper til med å håndtere infeksjoner. Endringer i røykemønster kan utløse skade på lungevev via rekruttering og utholdenhet av eosinofiler. Ifølge American Lung Association analyser av CDC-data er det i dag i overkant av 55 millioner tidligere røykere mot ca. 34 millioner nåværende røykere i USA. Hos tidligere røykere er det synlig om bilaterale mattglass-opaciteter på CT-skannerbilder, som ser ut til å være lik CT-lungebilder fra COVID-19 pasienter. Dårlig tidsbestemt og ukontrollert eosinofilproduksjon i lungeepitelceller spiller en kritisk rolle i ødeleggelse av respirasjonsepitel og rask utvikling av akutt lungesviktsyndrom.

HBC har også nylig sendt inn en amerikansk patentsøknad (630063274 04/07/2020) på mindre komponenter i OmeGo® lakserolje som betydelig demper respiratorisk eosinofil betennelse, som en behandling av astma, spesielt steroidresistent astma.

Overaktivitet av eosinofiler sees ved mange inflammatoriske tilstander, inkludert eosinofil astma. Ifølge US Centers for Disease Control and Prevention, omtrent 7-8% av den amerikanske befolkningen lider av astma, og det er en tilstand som har økt siden begynnelsen av 1980-tallet i alle alders-, kjønns- og rasegrupper. Eosinofiler anslås å være viktige pådrivere for astma hos rundt 40 % av astmatikere generelt og hos opptil 60 % av pasienter med alvorlig astma. Inhalerende bronkodilatorer, som utvider luftveiene i lungene, og inhalerende kortikosteroider, som reduserer luftveisbetennelse, er en bærebjelke for astmabehandling. Imidlertid lider et betydelig antall pasienter fortsatt av astmasymptomer og forverringer, og blir ofte referert til som steroidresistente astmapasienter. Således vil ytterligere behandlingsalternativer rettet mot den underliggende astmasykdom-prosessen, spesielt de som blir gitt oralt, være til stor fordel for pasientene.

HBC vil fortsette å utvikle et produkt for behandling av steroidresistent astma parallelt med sine kliniske COVID-19 studier, og fortsetter mot prekliniske dyreforsøk i 3. kvartal 2020. Basert på et positivt resultat vil HBC fortsette til fase 1 kliniske studier i 2021.



Om OmeGo®

OmeGo® inneholder hele spekteret av omega-fettsyrer inkludert EPA, DHA og DPA, og har fordeler for kolesterolnivå, inkludert reduksjon av biomarkøren, oxLDL-GP1, som HBC har globale patentrettigheter for. Bare OmeGo® inneholder alle de lipidoppløselige forbindelsene som finnes i fersk laksefisk, og gir dermed alle helsemessige fordeler du ser når man inntar et kosthold basert på fet fisk. HBC bruker sin egen enzymatiske hydrolyseteknologi for bærekraftig å utvinne alle næringsstoffene fra fisken og omdanner dem til helseprodukter av høy verdi til konsum til mennesker og kjæledyr.

Om Hofseth BioCare ASA:

HBC er et norsk bioteknologiselskap som utvikler høyverdige ingredienser og ferdigprodukter av avskjær fra norsk laks. Ingredienser videreutvikles til forskning og prekliniske studier i flere klinikker og forskningslaboratorier på universiteter i flere land. Ledende kliniske og prekliniske kandidater utvikles mot gastrointestinal beskyttende medisinsk mat, medisinsk mat for å hjelpe til med å behandle aldersrelatert sarkopeni og fremtidige kliniske studier for behandling av anemi og NEC-IBS med fraksjoner fra hydrolysert lakseprotein.

Selskapet er basert på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom en innovativ hydrolyseteknologi kan HBC bevare kvaliteten på lipider, proteiner og kalsium fra fersk lakseavskjær. Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai, Menlo Park og Tokyo. HBC er notert på Axess-listen på Oslo Børs med ticker "HBC". Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no

