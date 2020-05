May 26, 2020 02:16 ET

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 26.5.2020 klo 9.16



NoHo Partners Oyj antaa lisätietoa rahoitusneuvottelujen etenemisestä

NoHo Partners tiedotti 3.4.2020 saaneensa päätökseen rahoitusneuvottelut siltarahoitukseksi koronakriisin aiheuttaman liiketoimintahäiriön ajaksi yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa, ja sopineensa 34 miljoonan euron rahoituspaketista. Samanaikaisesti yhtiö tiedotti arvioivansa eri rahoituslähteitä yritystodistusohjelman toukokuussa 2020 erääntyvien 22 miljoonan euron velkojen uudelleenrahoittamiseksi.



Kuten tänään 26.5.2020 julkaistussa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa 2019 on kerrottu, yritystodistusohjelmaa on jatkettu 12,5 miljoonan euron osalta syksyyn 2020 saakka, 2,5 miljoonaa euroa on maksettu sekä 7,0 miljoonaa euroa tullaan maksamaan osana jo toteutettuja ja osana käynnissä olevia rahoitusneuvotteluita toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Rahoitusneuvottelut etenevät aikataulussa ja yhtiö tulee tiedottamaan niistä tarkemmin neuvottelujen päättyessä.



Yhtiö tiedotti toukokuussa 2018 perustaneensa 50 miljoonan euron kotimaisen yritystodistusohjelman, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Yhtiö tulee arvioimaan aktiivisesti yritystodistusmarkkinan toimivuutta kuluvan tilikauden aikana.

