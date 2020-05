May 26, 2020 05:59 ET

Incontestablement, la formation professionnelle et la montée en compétence continue des collaborateurs constituent de réels enjeux pour les entreprises. Dans ce contexte, force est de constater que le numérique est aujourd’hui une composante clé des dispositifs de formation. Mais au-delà des notions liées à la qualité des cursus, une autre donnée est fondamentale pour réussir ses campagnes: la gestion des formations. C’est en ce sens que les plateformes de Learning Management Systems ou LMS sont stratégiques.

L’importance d’industrialiser le processus de gestion de formation

Comme nous l’avons évoqué, la diffusion des formations à grande échelle au sein des équipes est une donnée incontournable. Mais assurer une telle démarche est un processus particulièrement complexe qui nécessite de recueillir de nombreuses données présentes dans le système d’information. Ce point est un élément central qui doit être traité avec la plus grande attention pour que les campagnes se déroulent dans les meilleures conditions. C’est dans ce contexte que la notion d’interconnexion entre les plateformes LMS et le système d’information (SI) de l’entreprise prend tout son sens.

Connecter son LMS avec le SIRH

À travers une telle approche, les équipes en charge de la gestion des formations pourront alors gagner en performance et en efficacité dans leurs démarches. En effet, directement interfacés avec le système d’information de ressources humaines (SIRH), les LMS peuvent automatiquement récupérer de précieuses informations pour concevoir et lancer leurs campagnes de formation (information sur les collaborateurs, arrivée et départ, etc.). De plus, l’interconnexion au SIRH est l’assurance de bénéficier de données fiables et toujours à jour.

Interconnecter sa plateforme LMS avec un organisme de formation

Mais ce n’est pas tout. Si l’interconnexion a de nombreuses vertus en connectant le LMS au SIRH, elle offre également de très nombreux avantages en connectant le LMS avec le SI des organismes de formation. Par exemple, lors de l’achat d’une formation par une entreprise, les collaborateurs sont automatiquement « Onboardés » dans la campagne. Ici encore, les gains à court et long terme sont évidents et mettent en lumière l’intérêt de positionner l’interconnexion de son LMS comme un sujet stratégique.

À travers ces deux éléments, il apparait donc clairement que le sujet lié à l’interconnexion des environnements LMS se positionne comme une donnée centrale à intégrer dans son dispositif de formation. Ce faisant, il sera alors possible d’accéder à de réels gains opérationnels et de gagner en agilité dans la gestion de ses campagnes de formation. Les équipes en charge du pilotage pourront ainsi travailler dans des conditions optimales et réduire fortement les temps traditionnellement nécessaires pour mener à bien leurs missions.



Par Arnaud Blachon chez RiseUp