Portland, ODER, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut dem von Allied Market Research veröffentlichten Bericht erzielte Der Globale yachtchartermarkt 2018 $15,2 Milliarden und wird bis 2026 auf $25,2 Milliarden geschätzt. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der sich verändernden Marktdynamik, Schlüssel gewinnen-Strategien, Geschäftsentwicklung, wichtige Segmente und Szenarien.

Der Anstieg der Zahl der privaten Inseln auf Kreuzfahrtrouten und der Anstieg der Zahl der einkommensstarken Individuen treiben das Wachstum des globalen yachtchartermarktes an. Unberechenbares klimaverhalten und hohe yachtkosten können jedoch das Marktwachstum behindern. Andererseits schafft der Anstieg des Yachttourismus in den kommenden Jahren neue Möglichkeiten.

Covid-19 Szenario:

• Während der coronavirus-Pandemie ist das roaming oder das Reisen aufgrund der Sperrung weltweit eingeschränkt, so dass die Einnahmen aus Yachtchartern für ein paar Monate reduziert werden, aber es wird sich schnell erholen.

• Der Ausbruch hat die Aussperrung der Produktionsstätten verursacht und infolgedessen kommt es zu einer Störung des Produktionszyklus. Zudem sei die Lieferkette betroffen.

Der Bericht bietet detaillierte Segmentierung der globalen yacht-charter-Markt, basierend auf Typ, Größe, Anwendung und region.

Basierend auf dem Typ trug das motorsegment zum größten Anteil im Jahr 2018 bei und machte fast drei Viertel des gesamtanteils aus.es wird geschätzt, dass es seine beherrschende Stellung beibehält und im Prognosezeitraum die höchste CAGR von 7,2% verzeichnen wird.

Basierend auf der Größe entfielen auf das mittlere segment im Jahr 2018 fast die Hälfte des gesamtanteils und es wird geschätzt, dass es seine beherrschende position während des Prognosezeitraums beibehält. Ein großes segment ist jedoch das am schnellsten wachsende segment und weist im gesamten Prognosezeitraum die höchste CAGR von 7,3% auf.

Basierend auf der region trug Europa mit mehr als der Hälfte des gesamtmarktanteils im Jahr 2018 den höchsten Anteil bei und wird seine Dominanz während des Prognosezeitraums beibehalten. Asien-Pazifik wird jedoch von 2019 bis 2026 mit dem höchsten CAGR von 8,8% erwartet.

Führende Marktteilnehmer in der Forschung analysiert gehören Boatsetter, Fraser Yacht, Nautal, Sailogy S. A., Yachtico Inc. Charter Yachten Australien, Martello Yachting & Company, Princess Yachts limited, Northrop & Johnson und Zizooboats GmbH.

