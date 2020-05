May 26, 2020 06:44 ET

Selon le rapport publié par Allied Market Research, le marché mondial de la location de yachts a généré 15,2 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 25,2 milliards de dollars d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,3% de 2019 à 2026. Le rapport propose une analyse approfondie de l'évolution de la dynamique du marché, des stratégies gagnantes clés, de la performance de l'entreprise, des principaux segments et des scénarios concurrentiels.

L'augmentation du nombre d'îles privées sur les itinéraires de croisière et l'augmentation du nombre de personnes à revenu élevé stimulent la croissance du marché mondial de la location de yachts. Cependant, le comportement climatique imprévisible et le coût élevé du yacht peuvent entraver la croissance du marché. D'autre part, l'essor du tourisme nautique crée de nouvelles opportunités dans les années à venir.

Scénario Covid-19:

* Pendant la pandémie de coronavirus, l'itinérance ou les voyages sont limités à l'échelle mondiale en raison du verrouillage, donc la génération de revenus provenant des chartes de yachts sera réduite pendant quelques mois, mais elle rebondira rapidement.

• L'épidémie a provoqué le verrouillage des usines de fabrication et, par conséquent, il y a une perturbation dans le cycle de production. En outre, la chaîne d'approvisionnement a été touché.

Le rapport propose une segmentation détaillée du marché mondial de la location de yachts en fonction du type, de la taille, de l'application et de la région.

Selon le type, le segment automobile a contribué à la plus grande part en 2018, représentant près des trois quarts de la part totale, et devrait maintenir sa position dominante et enregistrer le TCAC le plus élevé de 7,2% au cours de la période de prévision.

Sur la base de la taille, le segment moyen a représenté la plus grande part en 2018, détenant près de la moitié de la part totale et devrait maintenir sa position dominante tout au long de la période de prévision. Cependant, un segment important est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et enregistre le TCAC le plus élevé de 7,3% tout au long de la période de prévision.

Sur la base de la région, L'Europe a représenté la part la plus élevée, représentant plus de la moitié de la part de marché totale en 2018, et maintiendra sa domination tout au long de la période de prévision. Cependant, L'Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 8,8% de 2019 à 2026.

Les principaux acteurs du marché analysés dans la recherche comprennent Boatsetter, Fraser Yacht, Nautal, Sailogy S.A., Yachtico Inc., Charter Yachts Australia, Martello Yachting & Company, Princess Yachts limited, Northrop & Johnson et Zizooboats GmbH.

