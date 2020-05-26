波特兰,OR, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据Allied Market Research发布的报告，全球游艇租赁市场在2018年产生了152亿美元，预计到2026年将达到252亿美元，从2019年到2026年的复合年增长率为6.3％。 该报告对不断变化的市场动态、关键制胜策略、业务表现、主要细分市场和竞争情景进行了广泛分析。

游轮行程上私人岛屿数量的激增以及高收入个人数量的增长推动了全球游艇租赁市场的增长。 然而，不可预测的气候行为和高成本的游艇可能会阻碍市场增长。 另一方面，游艇旅游的兴起在未来几年创造了新的机遇。

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Covid-19场景:

*在冠状病毒大流行期间，由于封锁，漫游或旅行在全球范围内受到限制，因此游艇租赁的收入将在几个月内减少，但会迅速反弹•

*疫情造成了制造工厂的封锁，因此生产周期中断。 此外，供应链也受到了影响。

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该报告根据类型、大小、应用和地区对全球游艇租赁市场进行了详细细分。

根据类型，汽车部门在2018中占据了最大份额，占总份额的近四分之三，预计将保持其主导地位，预计在预测期内将创下7.2％的最高复合年增长率。

根据规模，中型分部在2018年占据最大份额，占总份额的近一半，预计将在整个预测期内保持其主导地位。 然而，大部分细分市场是增长最快的细分市场，在整个预测期内注册的CAGR最高为7.3％。

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根据地区分析欧洲的份额最高占2018年总市场份额的一半以上并将在整个预测期内保持其主导地位。 然而，从2019到2026，亚太地区预计将以8.8％的最高复合年增长率增长。

在研究中分析的领先市场参与者包括Boatsetter，弗雷泽游艇，Nautal，Sailogy S.A.，Yachtico Inc.、澳大利亚特许游艇、马泰罗游艇及公司、公主游艇有限公司、诺斯罗普和强生，和Zizooboats有限公司。

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