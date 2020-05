May 26, 2020 07:49 ET

May 26, 2020 07:49 ET

Nasdaq Copenhagen A/S

London Stock Exchange

Bourse de Luxembourg

Øvrige interessenter







Selskabsmeddelelse nr. 16/2020



Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37

Telefax +45 74 37 35 36







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







26. maj 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 18. juni 2020 kl. 15 i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

For at minimere risikoen for smitte af COVID-19 og af hensyn til alles sikkerhed, opfordrer vi aktionærerne til at brevstemme eller give fuldmagt fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen. Ledelsen vil af samme årsag alene være repræsenteret ved bestyrelsesformanden og den adm. direktør. Der vil ikke være servering.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen





Flemming Ramberg Mortensen

områdedirektør

Vedhæftet fil