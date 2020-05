May 26, 2020 08:00 ET

SAN DIEGO, 26 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa plateforme d'organoïdes unique avec l'ajout de 130 organoïdes dérivés de patients (PDO) de Hubrecht Organoid Technology (HUB). Cela marque une étape importante dans le développement de la plateforme d'organoïdes innovante de CrownBio et la première disponibilité commerciale à grande échelle de PDO de HUB pour les services de mise au point de médicaments en oncologie.



Les technologies organoïdes transforment le développement de médicaments oncologiques et révolutionnent les flux de travail traditionnellement suivis. CrownBio possède une licence exclusive de HUB pour prendre en charge la mise au point préclinique de médicaments oncologiques et proposer des services de validation utilisant la technologie organoïde de classe mondiale de HUB, initialement développée par le laboratoire Clevers.

« Les modèles organoïdes révolutionneront la façon dont la recherche préclinique en l'oncologie est réalisée », a déclaré Henry Li, PhD, directeur scientifique chez CrownBio. « À l'aide d'organoïdes, le criblage des médicaments évoluera depuis les flux de travail linéaires actuels vers une approche matricée de criblage à haut débit, permettant aux candidats principaux d'être testés simultanément sur plusieurs populations de patients dans un système de modèles cliniquement pertinent et facilement évolutif. »

Les modèles nouvellement disponibles rejoignent la plateforme établie et en constante expansion de CrownBio, composée d'organoïdes dérivés de PDX (PDXO). Les PDXO sont générés à l'aide des protocoles de HUB pour dériver des organoïdes tumoraux à partir de la collection de PDX de CrownBio, le plus grand panel de PDX commercialement disponible au monde. Les panels complémentaires de patients et d'organoïdes dérivés de PDX, ainsi que les modèles PDX parents, offrent l'occasion de changer la façon dont la mise au point de médicaments est menée.

La collection combinée de modèles dérivés de patients in vitro et in vivo est cliniquement pertinente et prédictive, et les paires de modèles correspondantes offrent une transition plus efficace et informée des études in vitro aux études in vivo afin de contribuer à réduire les taux d'attrition des agents anticancéreux.

« Je suis ravi de voir que la biobanque d'organoïdes de HUB devient accessible à l'ensemble de la communauté de recherche pour la mise au point de médicaments en oncologie », a déclaré Rob Vries, PhD, président-directeur général de HUB. « Notre partenariat avec CrownBio continue d'équiper les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques des modèles de pointe nécessaires pour transformer leurs programmes de développement d'agents anticancéreux. »

Les nouveaux modèles de PDO offrent des avantages tels que la disponibilité d'organoïdes non malins et dérivés de tissus sains. Cela permet aux études PDO d'être bien contrôlées pour examiner la toxicité des composés et les fenêtres thérapeutiques, ainsi que pour les contrôles des tissus correspondants.

Les nouveaux modèles couvrent les indications importantes du cancer du sein, du côlon, du poumon et du pancréas et sont directement dérivés de patients européens. La collection comprend des PDO issus de lésions primaires et métastatiques, plusieurs lésions du même patient pour saisir l'hétérogénéité intra-patient, ainsi que des organoïdes sains et tumoraux.

La plateforme d'organoïdes de CrownBio est disponible pour les clients du monde entier. Les modèles de PDO nouvellement acquis ont été transférés à CrownBio. Ils sont disponibles pour les études de clientèle immédiatement à des fins d'évaluation de l'efficacité et de la puissance, d'optimisation de la stratégie combinée et de sélection des candidats principaux.

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, société JSR Life Sciences, est une entreprise de services de mise au point et développement de médicaments à l'échelle mondiale fournissant des plateformes translationnelles visant à faire avancer la recherche dans les domaines de l'oncologie, l'inflammation et des maladies métaboliques. Avec un portefeuille étendu de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de fournir des candidats cliniques supérieurs. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site :

À propos de HUB

Hubrecht Organoid Technology (HUB) est une organisation conjointement fondée par le Hubrecht Institute, le Centre hospitalier universitaire d'Utrecht et l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences. Elle constitue une plateforme révolutionnaire pour la mise au point et le développement de médicaments, la stratification (pré)clinique des patients, les diagnostics prédictifs, la médecine personnalisée et les diagnostics associés. HUB profite des travaux novateurs du professeur Hans Clevers, qui a découvert des méthodes pour développer des « mini-organes » humains (organoïdes HUB) à partir de tissu épithélial humain dérivé de cellules souches d'adultes. Les organoïdes de HUB, qui font partie des biobanques vivantes, sont caractérisés par le séquençage du génome, le profilage d'expression et la sensibilité aux médicaments connus et expérimentaux, afin d'établir une base de données reliant les informations génétiques et transcriptionnelles à la réactivité des médicaments. HUB offre des licences de sa technologie organoïde brevetée et fournit des services d'essais cliniques et précliniques, des collaborations de recherche et développement, des diagnostics prédictifs et un accès à ses « biobanques vivantes ». Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://huborganoids.nl/

