聖地亞哥, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience 今天宣佈已擴大其獨特的類器官平台，新增 130 種 Hubrecht Organoid Technology (HUB) 患者來源類器官 (PDO)。這一步標誌著 CrownBio 創新類器官平台開發的重要里程碑，亦是首次針對腫瘤藥物發現服務大規模提供 HUB PDO 作商業用途。



類器官技術正在改變腫瘤藥物的開發，並打破傳統遵循的工作流程。CrownBio 從 HUB 得到專屬授權，獲准使用由 Clevers 實驗室率先開發的世界領先 HUB 類器官技術提供臨床前腫瘤科藥物開發和確效服務。

CrownBio 首席科學總監 Henry Li 博士表示：「類器官模型將徹底改變進行臨床前腫瘤學研究的方式。透過使用類器官，藥物篩選將從目前的線性工作流程演變為矩陣式高流通量篩選方針，將容許在易於擴展且具有臨床相關性的模型系統中跨越多個患者群體同時測試潛在候選藥物。

新推出的模型加入了由 CrownBio 建立並不斷擴展的 PDX 來源類器官 (PDXO) 平台。PDXO 使用 HUB 方案產生，從 CrownBio 作為全球最大商用 PDX 群組的 PDX 系列中獲取腫瘤類器官。患者和 PDX 來源類器官的互補群組以及父系 PDX 模型，提供了扭轉進行藥物發現方式的機會。

體外和體內患者來源模型的結合系列在臨床上相關和可以預測，而相配的模型組合從體外研究至體內研究方面可提供更有效和更明智的過渡期，以助降低目前相對高的抗癌藥物消耗率。

HUB 行政總裁 Rob Vries 博士表示：「我很高興看到 HUB 類器官生物庫可在更廣泛的研究領域中應用，即腫瘤學藥物發現。我們與 CrownBio 的合作夥伴關係將繼續為製藥和生物技術公司提供可扭轉其原有抗癌劑開發計劃所需的尖端模型。」

新的 PDO 模型的好處包括提供非惡性、健康組織來源的類器官。這有助 PDO 研究在研究化合物的毒性和治療窗口方面有更多控制，包括相配的組織對照。

新模型將涵蓋乳癌、大腸癌、肺癌和胰臟癌的重要適應症，並直接來自歐洲患者。該系列包括來自原發性和轉移性病變的 PDO、來自同一患者的多個病變以取得患者的異質性，以及健康和腫瘤類器官。

CrownBio 的類器官平台可供全球客戶使用。新收購的 PDO 模型已完成向 CrownBio 的轉讓。這些模型可即時用於客戶研究，以進行藥效和效能評估，組合策略優化以及潛在候選藥物的選擇。

關於 Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience 是一家 JSR 生命科學公司，是一家全球藥物研發和開發服務公司，提供轉化平台以推進腫瘤學、炎症和代謝疾病研究。憑著廣泛的相關模型和預測工具組合，Crown Bioscience 使客戶能夠提供優質的臨床候選產品。如欲了解更多詳情，請瀏覽：

關於 HUB

Hubrecht Organoid Technology (HUB) 由 Hubrecht 學院、烏得勒支大學醫學中心和荷蘭皇家藝術與科學學院共同成立。它構成一個範式轉換平台，針對藥物發現和開發、（臨床前）患者分層不預測性診斷、個人化藥物和伴隨式診斷。HUB 受益於 Hans Clevers 教授的開創性工作，他發現了從人類上皮組織來源的成人人類「微型器官」（HUB 類器官）的方法。作為 HUB 生物資料庫的一部分，類器官具有基因組測序、表達譜和對已知和實驗藥物的敏感性，以建立將基因和轉錄資訊與藥物反應性聯繫起來的資料庫。HUB 為獲得專利的類器官技術提供許可，並提供（臨床前和臨床試驗）服務、研發合作、預測性診斷以及使用其「活生物庫」等權利。如欲了解更多詳情，請瀏覽： https://huborganoids.nl/

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Crown Bioscience

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HUB

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marketing@huborganoids.nl

