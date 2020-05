May 26, 2020 08:03 ET

Baltika Grupp lõpetas esimese kvartali 2 474 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 1 442 tuhat eurot. Esimese kvartali negatiivne majandustulemus on tugevalt mõjutatud nõrgast märtsikuust, mida põhjustas ülemaailmne COVID-19 pandeemia välja kuulutamine. Jaanuari- ja veebruarikuu majandustulemused vastasid ettevõtte prognoosidele.

Kõige teravamalt avaldas COVID-19 esimeses kvartalis mõju Baltika Grupi tegevusele Leedus, kus tulenevalt Leedu valitsuse korraldustest suleti alates 16. märtsist kõik kauplused, 27. märtsist suleti valitsuse otsusega kõik kaubanduskeskused Eestis. Lätis olid kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala sees ja suletud nädalavahetusel. Alates eriolukorra välja kuulutamisest suunab Baltika Grupp senisest veelgi suuremat ressursi e-poele www.andmorefashion.com, mille kaudu saavad kliendid kontaktivabalt ostelda.

Täiendavalt on Baltika Grupi finantstulemusi ja likviidsust esimesel kvartalil negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis toimuvate ümberkorraldustega (peamiselt tootmise lõpetamisega Eestis) seonduvad ühekordsed kulud. Ülaltoodud raskuste ületamiseks alustas kohus AS Baltika saneerimismenetlust 26. märtsil 2020. Baltika on seisukohal, et praeguses olukorras on ettevõtte saneerimine parim viis kaitsta Baltika aktsionäride, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õigusi ja huve.

Grupi esimese kvartali müügitulu oli 6 137 tuhat eurot, vähenedes 34% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Enamus ehk 70% müügitulu kaotusest (2,2 miljonit eurot) tuli märtsikuust, mil Baltikumis kuulutati välja eriolukord ja poed suleti. Jaanuari- ja veebruarikuu müügitulu oli veidi madalam kui eelneval aastal, aga väga tugeva tulemuse tegi meestekollektsioon, kus Baltmani ülikondade ja Montoni üleriiete müük kasvas oluliselt võrreldes eelneva aastaga.

Suurima osatähtsusega müügikanal, jaemüük, vähenes 32% (2,6 miljonit eurot), millest 80% moodustab märtsikuu ülinõrk tulemus. Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com esimese kvartali müügitulu langes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7% ja oli 505 tuhat eurot. Äriklientide müügitulu oli esimeses kvartalis 200 tuhat eurot, vähenedes aastatagusega võrreldes 72%. Äriklientide müügitulu vähenemine on ootuspärane, kuna äriklientide müügikanalist väljumine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

Grupi turustuskulud olid esimeses kvartalis 4 200 tuhat eurot, vähenedes 17% ehk 829 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist.

2020 aasta esimese kvartali tulemus sisaldab 11 tuhande euro ulatuses uue raamatupidamisstandardi - IFRS 16 negatiivset mõju.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

31.03.2020 31.12.2019 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 215 264 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 753 621 Varud 8 035 7 644 Müügiootel põhivara 28 28 Käibevara kokku 9 031 8 557 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 281 281 Muu pikaajaline vara 222 222 Materiaalne põhivara 1 538 1 683 Vara kasutusõigus 14 925 16 040 Immateriaalne põhivara 557 536 Põhivara kokku 17 523 18 762 VARA KOKKU 26 554 27 319 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 2 819 1 731 Rendikohustis 6 237 5 383 Võlad hankijatele ja muud kohustused 4 920 4 118 Lühiajalised kohustused kokku 13 976 11 232 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 1 412 488 Rendikohustis 10 437 12 396 Pikaajalised kohustused kokku 11 849 12 884 KOHUSTUSED KOKKU 25 825 26 116 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Ülekurss 0 0 Reservid 4 045 4 045 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 250 -341 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -2 474 -5 909 OMAKAPITAL KOKKU 729 3 203 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 26 554 27 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

1 kv 2020 1 kv 2019 Müügitulu 6 137 9 270 Kliendiboonuste eraldis 0 0 Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist 6 137 9 270 Müüdud kaupade kulu -3 390 -4 836 Brutokasum 2 747 4 434 Turustuskulud -4 200 -5 029 Üldhalduskulud -792 -598 Muud äritulud (-kulud) 37 117 Ärikasum (-kahjum) -2 208 -1 076 Finantskulud -266 -366 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -2 474 -1 442 Tulumaks 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -2 474 -1 442 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) -2 474 -1 442 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,05 -0,04 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,05 -0,04

Flavio Perini

Juhatuse liige, Tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com

