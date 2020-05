May 26, 2020 10:39 ET

May 26, 2020 10:39 ET

Selskabsmeddelelse nr. 31

Vejle, den 26. maj 2020





Datterselskabet Aquaturu A/S, som udvikler teknologi til bæredygtigt landbaseret fiske opdræt, har dags dato indgået en aftale med Tofte & Company, som Certified Adviser, i forbindelse med en planlagt børsnotering af selskabet i andet halvår af 2020.

Den planlagte børsnotering sker, som følge af Waturu Holding A/S´s strategi om at udskille og kapitalisere forretningsområder, som selskabet ikke selv har mulighed for at kapitalisere. Dette er ligeledes valgt for at sikre, at især mindre aktionærer i Waturu Holding A/S ikke udvandes.

Aquaturu A/S forventer en emission i størrelsesordenen 25 – 35 MDKK.

Waturu Holding A/S beholder aktiemajoriteten i Aquaturu A/S efter en gennemført børsnotering.

Investorer, som ønsker at deltage som ankerinvestorer i Aquaturu A/S, kan henvende sig til selskabets CFO Michael Nørgaard, via e-mail til info@aquaturu.com. Ankerinvestorer vil være garanteret fuld tildeling ved gennemførsel af den forventede børsintroduktion.



Om Aquaturu A/S

Aquaturu A/S har udviklet en ny anti alge- og bakterieløsning til landbaseret fiskeopdræt. Løsningen skal sikre producenter af fisk, højere omsætning via højere overlevelsesrate samt lavere omkostninger via besparelser til medikamenter, antibiotika og kemikalier.

Globalt findes der ca. 30.000 landbaserede ferskvandsanlæg til produktion af fisk og der produceres i dag flere fisk i landbaserede anlæg end der fanges til havs. Det estimeres at det samlede potentielle marked er på 250.000 – 350.000 Aquaturu enheder.

Bestyrelsen har på baggrunden af stor interesse fra Aquakultur branchen besluttet, at selskabet er klar til at igangsætte en produktion af Aquaturu enheder og en kommercialisering af selskabet.



Om Waturu Holding

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologi selskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com

Nasdaq First North Growth Market

Vigtige links:

Hjemmesiden: www.waturu.dk

Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.waturu.dk/nyheder

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/