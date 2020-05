May 26, 2020 12:00 ET

Paris, le 26 mai 2020, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Approbation des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2020

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Eramet s’est tenue à huis clos le 26 mai 2020 à Paris sous la présidence de Mme Christel Bories, Président-Directeur Général d’Eramet, en application de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, et en conformité avec l’ensemble des dispositions légales et règlementaires applicables, ainsi que des recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »).

¨Résolutions

Les actionnaires d’Eramet ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées. Le résultat des votes de l’Assemblée Générale pour chaque résolution est disponible sur le site internet d’Eramet (www.eramet.com).

¨ Dividende

Aucun dividende ne sera versé au titre de l’exercice 2019.

¨Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, réuni postérieurement à l’Assemblée Générale, a pris acte de la démission de Mme Sonia Backès. Un nouvel administrateur pourra être coopté, sur proposition de la STCPI (Société Territoriale Calédonienne de Participations Industrielles) en remplacement de Mme Sonia Backès par le Conseil lors d’une prochaine séance.

Au nom du Conseil d’administration, Mme Christel Bories a remercié M. Philippe Gomès pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil au cours des 5 dernières années.

Conformément à la 13ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale et complétant les statuts de la Société, le Conseil d’Administration a décidé qu’un administrateur référent pourra être désigné en son sein. Sa mission sera analogue à celle des autres groupes cotés qui ont fait le même choix.

Ainsi, le Conseil d’administration d’Eramet est composé de 18 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comporte 7 membres indépendants et 7 femmes, soit 44 % des membres du Conseil hors administrateurs salariés pour les deux indicateurs.

L’ensemble des informations sur la composition du Conseil d’administration et de ses Comités, ainsi que la description des missions de l’administrateur référent, sont disponibles sur le site internet de la Société, rubrique Gouvernance : http://www.eramet.com/fr/groupe/gouvernance .

Calendrier

29.07.2020 : Publication des résultats semestriels Groupe 2020

28.10.2020 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3e trimestre 2020

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



CONTACT INVESTISSEURS



Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations



Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78



Investor Relations Manager



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02







CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 1 45 38 31 76



pauline.briand@eramet.com









Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr







