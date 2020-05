May 26, 2020 12:00 ET

Aandeelhouders kiezen voor 61,6% van de aandelen voor keuzedividend

Versterking van het eigen vermogen met € 16,3 miljoen

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses hebben voor 61,6% van hun dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.





Bijlage