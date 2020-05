May 26, 2020 13:35 ET

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE



Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 225-73-1 et R. 225-83 du Code de commerce)

Dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des mesures de restriction de déplacement et de rassemblement prises par les pouvoirs publics, le Directoire du 6 mai 2020 a décidé que, conformément à l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et au décret 2020-418 du 10 avril 2020, l’Assemblée Générale Mixte de SYNERGIE convoquée le 18 juin 2020 à 10h30, au siège social de la Société situé au 11, avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris, se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 mai 2020 (bulletin n°58) et sera suivi de l’avis de convocation conformément à la réglementation en vigueur.

Les documents prévus à l’article R. 225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée.

Les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés et téléchargés à partir du site internet de la Société ( www.synergie.com ).

Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société.

