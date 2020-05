Selskabsmeddelelse

26. maj 2020

Meddelelse nr. 14

NKT bekræfter turnkey ordre på Attica-Crete interconnector-projektet

Som informeret i Selskabsmeddelelse nr. 13 af 15. november 2019, betragtes NKT som den bedste udbyder af levering og installation af onshore kabelsystemerne til Attica-Crete interconnector-projektet.

NKT er nu tildelt kontrakten af projektejeren Ariadne Interconnection S.P.S.A., en helejet enhed af IPTO, som driver det græske transmissionsnetværk. NKT har tilføjet projektet til sin højspændingsordrebeholdning. Attica-Crete elforbindelsen på 1000 MW vil i det første hele driftsår reducere CO2-udledningen med 500.000 tons. Elforbindelsen erstatter den nuværende oliedrevne elforsyning på øen.

På Attica-siden består onshore kabelsystemerne af 2x33 km 500kV MI (masseimprægneret) jævnstrøms-højspændingskabler og 33 km XLPE jævnstrøms-mellemspændingskabler, som skal forbinde havelektroder, såvel som tilbehør, anlægsarbejde, installation, test og idriftsættelse. På Kreta består ordren af 2x11 km 500 kV MI jævnstrøms-højspændingskabler og 11 km XLPE onshore jævnstrøms-mellemspændingskabler. De 1000 MW energi-kabelsystemer fra NKT produceres på fabrikken i Karlskrona, Sverige, som kører på 100% grøn elektricitet. Produktion forventes at starte i 2021 og med planlagt idriftsættelse i første kvartal 2023.

NKT kontrakten, som er selskabets første af sin slags i Sydeuropa, vil have en værdi af cirka EUR 115 mio. (cirka DKK 860 mio.), svarende til cirka EUR 105 mio. i standard metalpriser (cirka DKK 785 mio.).

CEO i NKT, Alexander Kara siger:

- Jeg er glad for at IPTO har tildelt os Attica-Crete turnkey-ordren, da det er et vigtigt element i den grønne omstilling af den græske elforsyning. Jeg er også tilfreds med ordren udvider vores stærke position in Nordeuropa til også at gælde markeder omkring Middelhavet. Det er et vigtigt skridt for at vi kan udvikle og styrke vores ledende position inden for højspændings-interconnectors og for at skabe yderligere vækst for NKT.

Attica-Crete forbindelsen skal sikre strømforsyningen fra Attica-halvøen til Kreta, hvor de nuværende faciliteter der bruger fossile brændstoffer, til produktion af strøm lukkes midt 2023. Energikablerne fra NKT udgør levering og installation af alle onshore kabler på fastlandet såvel som på Kreta.

Tildelingen af Attica-Crete ordren ændrer ikke på NKT’s finansielle forventninger til 2020.

