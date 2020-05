加州圣地亚哥, May 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中美冠科今天宣布扩大其独特的类器官平台,增加了130个Hubrecht Organoid Technology (HUB)人源肿瘤类器官(PDO)。这标志着中美冠科创新的类器官平台开发的一个重要里程碑,也是HUB PDO首次大规模商业化地用于肿瘤药物发现服务。



类器官技术正在改变肿瘤学药物开发,并打破传统的工作流程。中美冠科拥有HUB的独家授权,使用世界领先的HUB类器官技术(最初由Clevers实验室开发)提供临床前肿瘤药物开发和验证服务。

“类器官模型将彻底改变临床前肿瘤学研究的方式,”中美冠科首席科学官Henry Li博士说。“使用类器官,药物筛选将从目前的线性工作流程发展到矩阵式高通量筛选方法,允许在一个易于扩展和临床相关的模型系统中,在多个患者群体中同时测试潜在候选药物。”

这些新模型加入了中美冠科已经建立并不断扩大的人源肿瘤异体移植模型来源的肿瘤类器官 (PDXO)平台。PDXO是使用HUB协议生成的,用于从中美冠科的世界最大商用PDX模型库中获得肿瘤类器官,与亲代PDX模型相比,患者和PDX来源的类器官的互补性提供了改变药物发现方式的机会。

体外和体内患者源性模型的联合收集具有临床相关性和预测性,匹配的模型对从体外研究到体内研究提供了更有效和明智的转换,以帮助减少目前抗癌药物的高损耗率。

HUB首席执行官Rob Vries博士说:“我很高兴看到HUB 类器官生物库能够应用于更广泛的肿瘤药物发现研究领域。”。“我们与中美冠科的合作关系将继续为制药和生物技术公司提供转型其抗癌药物开发项目所需的尖端模型。”

新获得的PDO模型的优点包括非恶性、健康的组织来源的器官。这使得PDO研究能够很好地控制化合物毒性和治疗窗口的研究,包括匹配的组织控制。

新模型涵盖了乳腺癌、结肠癌、肺癌和胰腺癌的重要指征,并且直接来源于欧洲患者。收集包括来自原发性和转移性病变的PDO,来自同一患者的多个病变以捕获患者内部异质性,以及健康和肿瘤器官。

中美冠科的类器官平台可供全球客户使用。新获得的PDO模型已经转移到中美冠科。它们可立即用于客户的药效和效价评估、组合策略优化和潜在候选药物选择的相关研究。

关于中美冠科

Crown Bioscience, a JSR Life Sciences company, is a global drug discovery and development service company providing translational platforms to advance oncology, inflammation, and metabolic disease research. With an extensive portfolio of relevant models and predictive tools, Crown Bioscience enables clients to deliver superior clinical candidates. For more information, visit:

中美冠科生物技术有限公司(CrownBio)隶属于JSR生命科学公司,是一家全球性的药物发现和开发公司,为推进肿瘤、炎症、心血管及代谢疾病的研究提供转化医学平台。中美冠科拥有数量庞大的相关模型库和预测工具组合,能够为客户提供优秀的临床候选药物筛选服务。有关详细信息,请访问:

● https://www.crownbio.com

● https://www.jsrlifesciences.com

关于 HUB

Hubrecht Organoid Technology(HUB)由Hubrecht研究所、Utrecht大学医学中心和荷兰皇家艺术与科学院联合创建。它为药物发现和开发、临床前患者分层、预测诊断、个性化医疗和伴随诊断提供了一个范式转换平台。HUB得益于Hans Clevers教授的开创始工作,他发现了如何从成人干细胞来源的人类上皮组织中生长出“微型器官”(HUB Organoids)的方法。HUB类器官是活生物库的一部分,其特征是基因组测序、表达谱分析和对已知药物和实验药物的敏感性,以建立一个将遗传和转录信息与药物反应性联系起来的数据库。HUB为其获得专利的类器官技术提供许可证,并提供临床前和临床试验服务、研究和开发合作、预测诊断,以及访问其“活体生物库”。更多信息请访问https://huborogoids.nl/

Media Enquiries:

Crown Bioscience

Jody Barbeau

pr@crownbio.com