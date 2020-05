May 27, 2020 02:00 ET

Papendrecht, 27 mei 2020



Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in Finland twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, de haven van Helsinki en de stad Helsinki met een gecombineerde contractwaarde van EUR 32 miljoen. In de haven van Helsinki zal Boskalis de Vuosaari-vaargeul en het havenbassin verdiepen van elf naar dertien meter en een deel van het gebaggerde materiaal gebruiken voor de ontwikkeling van Helsinki’s Hernesaari-gebied, dat dicht bij het centrum van de stad ligt. De werkzaamheden gaan direct van start en zullen eind 2021 worden afgerond.



Voor het verdiepen van de betreffende delen van de haven wordt een volume van een miljoen kubieke meter klei, keien en grind gebaggerd en wordt 0,8 miljoen kubieke meter steen van de bodem verwijderd door middel van boor- en springwerkzaamheden. Een deel van dit materiaal wordt per schip naar het Hernesaari-gebied vervoerd en hergebruikt voor het aanwinnen van 6 hectare land waarop de komende jaren kantoren en woningen voor 7.000 mensen worden ontwikkeld. Voor deze activiteiten zet Boskalis gespecialiseerd baggermaterieel in, waaronder twee grote backhoe dredgers, een grab dredger, een boorschip alsmede beunschepen en -bakken.



De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Deze projecten worden grotendeels gedreven door de toenemende wereldhandel en de trend naar grotere en steeds dieper stekende schepen alsmede de bevolkingsgroei in grote steden.

