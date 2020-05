May 27, 2020 02:00 ET

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.5.2020 KLO 9.00

Taaleri Varainhoito pistää Olympiarahaston kasvamaan

Olympiarahasto on kerännyt lyhyessä ajassa jo lähes miljoona euroa yksityistä pääomaa urheilun tukemiseen. Ensimmäisen kerätyn miljoonan sijoituksesta vastaa Olympiarahaston uusi yhteistyökumppani Taaleri Varainhoito. Yhteistyön tavoitteena on kerätä lisää lahjoituksia ja sijoittaa ne niin, että tuotot kasvattavat huippu-urheilun tukea 30 prosentilla 2020-luvun aikana.

Olympiarahasto on Suomen Olympiakomitean käynnistämä ja valtion tukema hanke, jonka tavoite on koota rahastoon 40 miljoonan euron peruspääoma. Summasta puolet kerätään yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Valtion vastinraha kattaa toiset 20 miljoonaa.

Yliopistojen ja lastensairaalan varainhankinnasta tuttua rahoitusmallia hyödynnetään nyt ensi kertaa urheilun saralla. Tavoitteena on rakentaa urheilulle Kulttuurirahaston kaltainen tukija, joka helpottaa pysyvästi alan rahoitusta.

”Me Taalerissa tiedämme, että sijoittamisessa tarvitaan sekä pitkäjänteisyyttä että kylmähermoisuutta aivan kuten urheilussa”, sanoo Perttu Purhonen, Taaleri Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja.

Urheilua tukeva Olympiarahasto on hyvä esimerkki tulevaisuuteen sijoittamisesta, sillä urheilijat ovat tärkeitä esikuvia meille kaikille, mutta erityisesti nuorille. Urheilumenestys luo myös kaikille uskoa tulevaisuuteen. ”Taalerissa meille on tärkeää paitsi sijoituksen tuotto, myös se vaikutus, mikä tuotolla on ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän vuoksi Olympiarahasto on meille erinomainen kumppani”, kuvailee Purhonen yhteistyön lähtökohtia.

Hanke on pitkäjänteinen, itse asiassa ikuinen, joten koronan aiheuttamasta markkinoiden epävarmuudesta huolimatta aika on juuri nyt varsin otollinen Olympiarahastoon kertyneen pääoman sijoittamiseen. ”Jos hyvin käy, voimme alkaa jakaa ensimmäisiä urheilutukia jo ensi vuoden aikana. Olen iloinen, että olemme löytäneet yhdeksi varainhoitajaksemme juuri Taalerin, joka on erikoistunut impaktiin eli vaikuttavaan sijoittamiseen”, toteaa Jaakko Sippola, Olympiarahaston varainhankinnasta vastaava johtaja.

Olympiarahaston myötä yrityksillä ja yksityishenkilöillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus tukea lahjoitusten avulla koko urheilun kenttää, kattaen kaikki urheilulajit eri olympialajeista paraurheiluun. Olympiarahaston tuki mahdollistaa urheilijoiden päivittäisen harjoittelun osaavassa valmennuksessa, kansainvälisesti kilpailukykyisissä olosuhteissa.

”Yhteiset tavoitteet ja yhteinen arvopohja luovat hyvät edellytykset tuottoisalle yhteistyölle. Suomen talous on nyt tiukalla. Yhdessä voimme etsiä ennakkoluulottomasti uusia tapoja vahvistaa lahjoittamisen ja hyvän tekemisen kulttuuria Suomessa”, sanoo Sippola.

