Saint-Herblain (France), 27 mai 2020 – Valneva SE (« Valneva » ou « le Groupe ») annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte à huis clos le 17 juin 2020, à 14h00, à son siège social situé 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain.

L’ensemble des documents et renseignements relatifs à l’Assemblée Générale est disponible sur le site internet du Groupe : https://valneva.com/investors/calendar/annual-general-meeting/annual-general-meeting-2020/?lang=fr .

L’avis préalable de convocation pour cette Assemblée, incluant l'ordre du jour, les résolutions proposées par le directoire et les modalités de participation, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales obligatoires (BALO) le 13 mai 2020.

En raison de l’épidémie de COVID-19, les modalités de tenue de l’Assemblée Générale ont été adaptées conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (« l’Ordonnance Covid-19 ») et se tiendra sans que les actionnaires et autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement.

Les actionnaires de Valneva SE sont donc invités à voter en amont de l’Assemblée Générale, soit par correspondance (méthode recommandée), soit par procuration, à l’aide du formulaire prévu à cet effet figurant parmi les documents mis à disposition sur le site internet du Groupe.

Un webcast audio de la réunion sera retransmis en direct (puis disponible en différé) afin que tout actionnaire de Valneva puisse suivre l’Assemblée Générale à distance. Ce webcast sera accessible notamment via la page d’accueil du site internet de la Société www.valneva.com , ou dans la rubrique « Investisseurs / Événements et présentations / Vidéos et webcasts » de ce même site.

Valneva rappelle qu’il ne sera ni possible de poser des questions, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions pendant l’Assemblée Générale.

Valneva invite les actionnaires qui le souhaiteraient à se procurer les documents préparatoires à l’Assemblée Générale visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce par courriel à l’adresse suivante : assemblee.generale@valneva.com

Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, les actionnaires peuvent exercer leur droit à communication et recevoir une copie par email des documents visés aux articles L. 225-115, L. 225-116 et L. 225-117 du Code de commerce (en ce compris notamment la liste des actionnaires) et qui ne seraient pas accessibles sur le site internet du Groupe, dans les délais prévus respectivement aux articles R. 225-89, R. 225-90 et L. 225-117 du Code de commerce. Valneva recommande à ses actionnaires d’effectuer leur demande par courriel à l’adresse susmentionnée.

De façon générale, compte tenu du possible ralentissement des services postaux lié au contexte COVID-19, Valneva encourage ses actionnaires à envoyer toute demande ou correspondance relative à l’Assemblée par courriel à l’adresse suivante : assemblee.generale@valneva.com .

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans les vaccins contre les maladies générant d’importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL®1 dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC. Le groupe est également propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont deux candidat vaccins uniques contre la maladie de Lyme et le chikungunya. Valneva compte plus de 500 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les États-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet du Groupe www.valneva.com et suivez la société sur LinkedIn .

