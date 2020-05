May 27, 2020 02:50 ET

May 27, 2020 02:50 ET

Talenom Oyj, pörssitiedote 27.5.2020 kello 9:50

Talenomin henkilöstöanti ylimerkittiin – antiin osallistui lähes kolmasosa henkilöstöstä

Talenom Oyj toteutti toukokuussa yhtiön henkilöstölle ja franchise-yrittäjille suunnatun osakeannin. Merkintäsitoumuksia annettiin merkintäaikana 11.5.–22.5.2020 yhteensä 200 447 osakkeesta eli henkilöstöanti merkittiin 1,7-kertaisesti. Yhtiön hallitus on 27.5.2020 hyväksynyt henkilöstöannissa tehdyt uusien osakkeiden merkinnät henkilöstöannin enimmäismäärän, yhteensä 120 000 kappaleen osalta. Osakkeita merkitsi 252 henkilöä, mikä oli noin 32 % antiin oikeutetuista. Hyväksytyt merkinnät on maksettu henkilöstöannin ehtojen mukaisesti.



”Henkilöstön laajamittainen osallistuminen henkilöstöantiin on vahva osoitus joukkueemme luottamuksesta yhtiön strategiaa ja tulevaisuutta kohtaan. Epidemiatilanteesta huolimatta päädyimme järjestämään annin suunnitellusti. Vaikka olemme yhtiönä jo saavuttaneet paljon, koemme tarinamme olevan vasta alussa. Siksi on hienoa saada iso joukko talenomilaisia omistajaksi juuri nyt”, iloitsee toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.



Talenom kertoi henkilöstöannin ehdoista pörssitiedotteella 27.4.2020. Osakeannissa oli mahdollista tarjota yhteensä enintään 120 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön henkilöstön ja franchise-yrittäjien merkittäväksi Suomessa. Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai johtoryhmän jäsenillä ei ollut oikeutta osallistua henkilöstöantiin. Osakkeen merkintähinta oli 5,86 euroa perustuen yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.3.–31.3.2020 ja siitä laskettavaan 10 prosentin alennukseen.

Henkilöstöannissa merkityt osakkeet edustavat 0,28 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen osakkeiden liikkeeseenlaskua ja sen jälkeen.

Henkilöstöannissa hyväksytyt osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta viikolla 22. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa 120 000 osakkeella 42 955 273 osakkeeseen. Yhteenlaskettu merkintähinta, 703 200 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.



TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.