May 27, 2020 03:00 ET

May 27, 2020 03:00 ET





3. aprillil 2020 teatas AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) oma tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse algatamisest. Pro Kapital avaldas 7. mail 2020, et AS Tallinna Moekombinaat on esitanud oma võlausaldajatele vastuvõtmiseks saneerimiskava, esitades ka lühikese kokkuvõtte kavas rakendatavatest meetmetest. Võlausaldajatel paluti hääletada saneerimiskava osas hiljemalt 26. mail 2020 kell 18:00 EET. Märkimisväärne enamus võlausaldajaid hääletas kava poolt. Saneerimiskava poolt hääletanud võlausaldajate nõuded polnud aga kava vastuvõtmiseks piisavad.

Saneerimisseaduse kohaselt loetakse saneerimiskava vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled võlausaldajatest, kellel on vähemalt kaks kolmandikku kõigist häältest (s.o nõuete mahust). Kui võlausaldajad on jaotatud rühmadesse, tuleb seda nõuet täita kõigis rühmades.

Kuna enam kui pooled võlausaldajatest igas võlausaldajate rühmas hääletasid poolt, saab AS Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlusega edasi liikuda ja paluda kohtul saneerimiskava kinnitada ilma kava eelneva heaks kiitmiseta võlausaldajate poolt. Taotlus tuleb kohtule esitada hiljemalt 2. juunil 2020.

Kohus teeb otsuse seoses AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskava kinnitamise taotlusega 14 päeva jooksul alates vastava avalduse saamisest. Kui kohus otsustab AS-i Tallinna Moekombinaat taotluse rahuldada, nimetab kohus saneerimiskava hindamiseks vähemalt kaks eksperti. Kohus määrab ka saneerimiskava kinnitamise otsustamiseks tähtaja, mis ei või olla pikem kui 60 päeva alates kohtu määrusest AS-i Tallinna Moekombinaat taotluse rahuldamiseks. Kohus võib saneerimiskava kinnitada, kui vähemalt üks ekspertidest leiab, et ettevõtte saneerimine on tõenäoliselt edukas. Kui kohus jätab AS-i Tallinna Moekombinaat avalduse menetlusse võtmata, siis saneerimismenetlus lõpeb, kuid seda määrust on võimalik edasi kaevata.

AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimine aitaks säilitada ettevõtte toimimise ja umbes 1 000 inimese töökoha. See võimaldaks ka AS-il Tallinna Moekombinaat rahuldada võlausaldajate nõudeid palju suuremas ulatuses kui see oleks võimalik AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti korral.

AS-i Tallinna Moekombinaat juhtkond tänab kõiki võlausaldajaid, kes hääletasid saneerimiskava poolt ja näitasid üles usaldust juhtkonna ja ettevõtte vastu.

