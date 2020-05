May 27, 2020 03:45 ET

May 27, 2020 03:45 ET

København , May 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Dags dato offentliggøres opdaterede tegningsprospekter for hhv. Optima Rente KL og Optima Rente AKK KL, begge under Værdipapirfonden BankInvest.

Efter lanceringen af afdelingerne i april 2020, er der foretaget en revurdering af de indirekte handelsomkostninger baseret på de faktisk gennemførte handler i afdelingerne. Dette har medført, at de indirekte handelsomkostninger for 2020 forventes at blive 0 % og som følge heraf er begge tegningsprospekter justeret i overensstemmelse hermed.

Endvidere er ledelsesoplysninger opdateret i begge tegningsprospekter.

Dokumenterne kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

BI Management A/S





Martin Fjordlund Smidt

Direktør

Vedhæftede filer