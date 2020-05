May 27, 2020 06:05 ET

May 27, 2020 06:05 ET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans remporte un important contrat de câble HVDC sous-marin auprès de la société grecque Ariadne Interconnection S.P.S.A





La nouvelle interconnexion permettra la transition vers les énergies renouvelables en Crète en fournissant une liaison d'un gigawatt (GW) entre l'île de Crète et le réseau continental de la Grèce

Nexans concevra, fabriquera et posera 335 kilomètres de câbles HVDC sous-marins à des profondeurs d'eau pouvant atteindre 1 200 mètres

·La valeur du contrat dépasse 220 millions d'euros et fait partie du carnet de commandes actuel de 1,6 milliard d'euros de Nexans pour des projets de câbles sous-marins



Paris La Défense, le 27 mai, 2020 – Nexans remporte un contrat majeur pour la conception, la fabrication et l'installation d'un système de câbles sous-marins haute tension (HVDC) de 335 km pour Ariadne Interconnection SPSA, détenue à 100% par IPTO, le gestionnaire de réseau électrique grec . L'interconnexion reliera le réseau électrique de la Grèce continentale à la Crète. Elle assurera la sécurité de l'approvisionnement de l'île et permettra la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables d'origine éolienne et solaire.

La Crète est la plus grande des îles grecques, avec une population d'environ 700 000 personnes. Elle attire également plus de 4 millions de visiteurs par an, principalement en été. L'île dépend aujourd’hui principalement d’une production de combustibles fossiles dépassée. La nouvelle interconnexion de câbles sous-marins garantira à la Crète une alimentation électrique fiable et indispensable à sa prospérité future. L'interconnexion réduira également les émissions, rendant l'île encore plus attrayante pour les touristes. Elle l'aidera également à développer ses propres ressources énergétiques renouvelables en permettant à la production excédentaire d'être réexportée vers le continent.

Le câble s'étendra sur une distance sous-marine de 335 km de la région de l'Attique sur le continent grec à la région d'Héraklion en Crète. Pour ce projet de 35 mois, Nexans fournira un système de câbles sous-marins HVDC de 500 mégawatts (MW) pour former la moitié de l'interconnexion bipolaire totale de 1000 MW.

Le câble Nexans, évalué à 500 000 volts, est basé sur sa conception éprouvée non drainante en masse (MIND) pour les systèmes de câbles HVDC et intégrera des éléments à fibres optiques pour les applications de capteurs. Les sections du câble près du rivage qui seront installées à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 100 mètres, comporteront un noyau conducteur en aluminium d'une section de 1 800 mm2. Les sections les plus profondes du câble, installées à des profondeurs allant jusqu'à 1 200 mètres, comporteront un conducteur en aluminium de 1 500 mm2 de section. Le câble sera protégé par des tranchées dans le fond marin creusées à l'aide du système de jet d'eau Nexans Capjet jusqu'à 600 mètres de profondeur d'eau.

Le câble HVDC sera fabriqué dans l'usine Nexans de Halden, en Norvège et / ou dans l'usine de Futtsu, au Japon. Il sera installé par l'un des navires câbliers dédiés de Nexans,le Nexans Skagerrak ou le nouveau Nexans Aurora. L'interconnexion devrait être mise en service en 2023.





A propos de Nexans

Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication financière Communication Aurélia Baudey-Vignaud

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94

e-mail : aurelia.baudey-vignaud@nexans.com



Catherine Garipoglu

Tél. : + 33 (0)1 78 15 04 78

e-mail : catherine.garipoglu@nexans.com



Minaa El Baz

e-mail: m inaa.el_baz @nexans.com





Pièce jointe