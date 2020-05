MONTRÉAL, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité de la population liés à la COVID-19, Vélo Québec est fier d’apporter la contribution de son service-conseil en offrant gracieusement aux municipalités du Québec un guide pour les outiller à mettre en place des aménagements temporaires pour les piétons et les cyclistes.



Pour se conformer aux plus récentes règles de distanciation physique, plusieurs personnes adoptent dorénavant la marche et le vélo comme loisir ou solution de rechange aux transports collectifs pour se déplacer de façon sécuritaire, en plus de lui reconnaître les multiples bienfaits sur le plan de la santé physique et mentale. « Le service-conseil de Vélo Québec – une équipe multidisciplinaire composée d’urbanistes, ingénieurs, géomaticiens et géographes – est très heureux de contribuer à l’effort collectif des villes et municipalités du Québec pour favoriser les déplacements actifs dans leur milieu et, ultimement, leur faire découvrir les nombreux bénéfices liés à la mobilité active et durable », souligne Annick St-Denis, directrice générale de Vélo Québec Association.

Offert gracieusement en ligne sur le site web du service-conseil, le guide pratique des mesures temporaires pour les piétons et cyclistes présente différents aménagements temporaires dédiés aux piétons, aux cyclistes ou partagés ainsi que des informations sur les séparateurs temporaires, la signalisation et la modération de circulation. Toutes les municipalités désirant davantage d’accompagnement pour développer des aménagements temporaires ou bonifier son réseau cyclable peuvent faire appel aux services de l’équipe l’experts de Vélo Québec.

Code de conduite des cyclistes en temps de pandémie

Avec l’arrivée du beau temps, les cyclistes sont nombreux à vouloir profiter du grand air et faire du vélo pour se déplacer, garder la forme ou se balader. Pour que la cohabitation de tous les usagers de la route – piéton, cycliste, automobiliste – soit harmonieuse, chacun doit collaborer pour adopter une conduite sécuritaire et respecter les recommandations des autorités de santé publique en lien avec la pandémie de la COVID-19.

Depuis le 20 mai dernier, Vélo Québec a publié le Code de conduite des cyclistes en temps de pandémie . On y retrouve notamment des conseils pour tous avant de partir à vélo, des conseils relatifs aux différentes pratiques cyclistes (sur la route, les pistes cyclables, les sentiers de vélo de montagne, les véloparcs, etc.) ainsi que des conseils pour les clubs cyclistes.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

Information

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse et marketing

Vélo Québec

514 942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/424eaed1-b50e-47e7-a326-64752209280c