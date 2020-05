May 27, 2020 07:00 ET

May 27, 2020 07:00 ET

CALGARY, Alberta, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crista Caughlin, CFA, qui est entrée en fonction le 23 mars 2020, occupera le poste de gestionnaire principale des stratégies d'obligations canadiennes, d’obligations mondiales et de marché monétaire canadien Mawer à compter du 27 mai 2020.



Le 1er juillet 2020, Paul Moroz, CFA, chef des placements, aura terminé son mandat de cogestionnaire par intérim des stratégies de titres à revenu fixe Mawer et poursuivra son travail de chef des placements et de cogestionnaire des stratégies d’actions mondiales et d’actions mondiales de petite capitalisation Mawer.

M. James Redpath, CFA, gestionnaire principal en poste des stratégies de titres à revenu fixe Mawer, qui était en congé pour raisons personnelles, a démissionné le 25 mai 2020 pour cause de santé.

Auparavant, Mme Caughlin exerçait les fonctions de gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, et de chef de la recherche et de la stratégie macroéconomiques, chez Connor, Clark & Lunn Investment Management (CC&L), société à laquelle elle s’est jointe en 2001. Elle a occupé plusieurs postes au sein de l’équipe des titres à revenu fixe de CC&L, à commencer par la négociation des titres et la construction de portefeuilles, pour ensuite passer à la recherche macroéconomique et aux stratégies de taux d’intérêt.

