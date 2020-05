Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

PÖRSSITIEDOTE 27.5.2020

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallitus on 27.5.2020 päättänyt muuttaa Seligson & Co OMXH25 pörssinoteeratun rahaston rahastokohtaisia sääntöjä. Sääntöihin lisätään Rahastoyhtiölle oikeus olla toimittamatta primäärimerkinnässä merkittyjä rahasto-osuuksia, mikäli merkintäyksikköä ei ole kokonaisuudessaan toimitettu rahastolle. Sääntömuutokselle haetaan Finanssivalvonnan hyväksyntä.

Lisätietoja: Mari Rautanen, sähköposti: mari.rautanen@seligson.fi, puh. +358 (0)9 68178 224.

Ari Kaaro

toimitusjohtaja

email: ari.kaaro@seligson.fi

puh. +358 (0)9 68178 217