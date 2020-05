May 27, 2020 08:15 ET

MONTRÉAL, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (la « Société » ou « Tarku ») annonce que, suite à son assemblée générale annuelle tenue le 25 mai 2020, les actionnaires de Tarku ont réélu les personnes suivantes à titre d’administrateurs de Tarku : Bernard Lapointe, Julien Davy, Tim Termuende et Jeff Sheppard. De plus, les actionnaires ont approuvé le régime d’options d’achat d’actions, le réajustement du prix pour les options à 0,10 $ et l’émissions d’actions pour le remboursement de ses dettes à l'égard de 2 administrateurs et dirigeants tel que décrit dans la circulaire de sollicitation (voir aussi le communiqué de presse du 24 avril 2020) et ont aussi approuvé la nomination de Davidson & Company LLP. à titre d’auditeur indépendant de la Société.



À la suite de l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a nommé les personnes suivantes comme dirigeants de la Société : Bernard Lapointe, Président du conseil d’administration, Julien Davy, président et chef de la direction, et Jeff Sheppard, chef des finances et secrétaire corporatif.

Mise à jour sur Tarku

Tarku possède aujourd’hui une structure de capital attrayante avec 14 595 113 actions en circulation détenues par un petit nombre d’actionnaires : 34% le sont par son conseil d'administration, environ 14% par les fonds institutionnels du Québec et environ 26% par quelques actionnaires importants.

Avec ses projets aurifères de la région de Matagami, Québec détenus à 100% (Apollo, Atlas et Admiral, surnommé les projets «3A») qui représentent plus de 15 500 ha adjacents et le long de structures aurifères régionales, la direction estime que la Société est dans une position enviable pour ses actionnaires.

Depuis 2016, les différents programmes d'exploration sur les projets «3A» ont permis de raffiner la compréhension sur la source de l'or dans cette zone permettant de définir aujourd’hui une quinzaine de cibles aurifères prioritaires jamais testées par forage et basées sur:

Des valeurs en or associées aux roches porphyriques et alcalines dans les forages historiques et en marge des zones à haut magnétique jamais testées,

Une corrélation entre les signatures de hauts magnétiques et la minéralisation aurifère historique,

Plusieurs hauts magnétiques révélés par le levé sont kilométriques et de forme allongée (voir communiqué de presse du 10 avril 2019),

Une faille transverse majeure et d’orientation NE-SO a été interprétée comme déplaçant d'autres structures et des roches plus anciennes.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, déclare : « Les projets 3A sont géologiquement très bien situés et en observant la récente vague de prise de titres miniers le long de cette extension de la faille de Sunday Lake, nous avons eu la chance de nous positionner dès 2016 et de maintenir un tel ensemble de terrains. Tous les métallotectes que nous avons observés nous montrent un contexte favorable aux minéralisations de type or orogénique associées aux roches alcalines et aux intrusions porphyriques que nous interprétons comme similaire à celui de la faille régionale de Sunday Lake, hôte de la Mine Detour Lake ou du camp minier de Kirkland Lake. Nos campagnes d’exploration nous a donné plusieurs cibles de haute priorité et aujourd'hui nous sommes prêts à démarrer un nouveau programme de forage.»

Bernard Lapointe, président du conseil de Tarku, déclare : « 2020 est une année charnière pour Tarku. Sa structure en capital est très attrayante et avec nos projets aurifères de qualité, nous travaillons actuellement à trouver la solution pour adéquatement financer un tel programme qui pourrait nous conduire à faire une importante découverte dans cette région. »

À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU)

Tarku est une société axée sur l’exploration de ses projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami qui est interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est au Québec de la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents succès d’exploration des sociétés comme Midland Exploration, Balmoral Resources et Probe Metals.

La génération de projets est le fondement de la création de valeur dans le secteur minier. Tarku génère des projets durables en menant des activités d'exploration dans des zones à fort potentiel géologique et à des niveaux élevés d'acceptabilité sociale; des projets qui peuvent être explorés et développés rapidement avec le soutien de la communauté. Tarku possède 14 595 113 actions en circulation, dont environ 80 % sont détenues par des initiés et ses actionnaires principaux. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin d’améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

M. Julien Davy, géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

