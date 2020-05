May 27, 2020 08:42 ET

May 27, 2020 08:42 ET

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 27. maj 2020

Selskabsmeddelelse nr. 8/2020



Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2020

SKAKO realiserer et flot resultat i 1. kvartal af 2020

I 1. kvartal 2020 har SKAKO fortsat den positive udvikling fra 2019 og realiseret et stærkt resultat af primær drift (EBIT) på 5,6 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 65% i forhold til 1. kvartal 2019, hvor et EBIT-resultat på 3,4 mio. kr. blev realiseret. Omsætningen steg med 10,0% til 97,8 mio. kr. sammenlignet med en omsætning på 88,9 mio. kr. i første kvartal 2019. Samtidig blev bruttomarginen hævet med 1,1 procentpoint til 24,4% (1. kvartal 2019: 23,3%), mens kapacitetsomkostninger kun udgjorde 18,7% af omsætningen mod 19,5% af omsætningen i 1. kvartal 2019. Resultatet blev genereret i begge divisioner, hvor SKAKO Concrete-divisionen bidrog med et EBIT-resultat på 1,9 mio. kr., mens SKAKO Vibration-divisionen bidrog med et EBIT-resultat på 4,1 mio. kr.

Resultatet i SKAKO Concrete-divisionen er en fremgang på 2,6 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019 og kommer i forlængelse af de igangsatte initiativer i S2020 profitforbedringsprojektet, som har særligt fokus på at øge profitabiliteten på anlægsordrer. Projektet er ikke afsluttet, og vi forventer at se yderligere forbedringer i resten af 2020 samt i 2021. I maj 2020 modtog SKAKO Concrete-divisionen en anlægsordre på 17 mio. kr. til en stor nordamerikansk kunde og generelt oplever vi, i SKAKO Concrete, en stigende aktivitet på det nordamerikanske marked.

Et skift i mixet mellem omsætning fra aftersales til anlægsordrer resulterer i et fald i EBIT-resultatet i Vibration-divisionen. I forlængelse af vores strategiske opkøb af Dartek og den store ordre fra Tapojärvi (selskabsmeddelelse nr. 15/2019), er omsætningen fra genbrugs-segmentet firedoblet sammenlignet med 1. kvartal 2019. Samtidig har vi, som forventet, set en nedgang i omsætningen til den tyske bilindustri.

Ordreindgangen udgjorde i 1. kvartal 2020 85,5 mio. kr. sammenlignet med 98.6 mio. kr. i 1. kvartal 2019. Ved indgangen til 2. kvartal 2020 udgør ordrebeholdningen 111,4 mio. kr., hvilket er et fald på 4,4% sammenlignet med starten af 2. kvartal 2019. Som følge af den høje ordrebeholdning ved starten af 2020, har vi fortsat en god ordrebeholdning ved starten af 2. kvartal 2020.

Covid-19 pandemien har haft nogen indvirkning på resultaterne i 1. kvartal 2020 og i marts ses en faldende omsætning som følge af nedlukningen, ligesom det ikke har været muligt at foretage on-site anlægsinstallationer. Begge disse forhold har haft negativ indvirkning på resultatet i 1. kvartal 2020, særligt for vores forretningsenheder i Frankrig og Spanien. Indvirkningen har dog været begrænset til de sidste to uger af marts og resultatet for 1. kvartal 2020 er fortsat på et godt niveau. Indvirkningen fra Covid-19 forventes at blive forstærket i resten af 2020, hvor omsætning fra aftersales forventes at falde yderligere i 2. kvartal, men normaliseres i 2. halvår. Den kvartalsvise omsætning fra anlægsordrer forventes at ligge under niveauet for 1. kvartal 2020 i resten af 2020 som følge af, at der ikke kan foretages on-site anlægsinstallationer i 2. kvartal og et forventet fald i ordreindgang til eksekvering i 2. halvår 2020.

Covid-19 nedlukningen af samfundet overalt i verden har skabt en udfordrende situation, også hos SKAKO. Den største udfordring er den fremadrettede usikkerhed. Virksomheden er driftsmæssigt kommet fornuftigt igennem Covid-19 nedlukningen. Administrative medarbejdere i både Danmark og Frankrig er, og har været, hjemsendt, hvorimod produktionen i både Danmark, Frankrig og Spanien er fortsat gennem nedlukningen. Den danske produktion i begge divisioner har været relativt uberørt. Enkelte underleverancer har været besværliggjort men generelt har forsyningskæderne fungeret. Danske og franske salgsmedarbejdere har arbejdet hjemmefra men har oplevet nogen udfordringer med især aftersales og service, eftersom mange kunder har standset aktiviteterne eller udskudt beslutninger om investeringer. Den franske SKAKO Vibration Minerals division driver en næsten fuld outsourcet virksomhed og har ikke været berørt, idet underleverandører, primært i Østeuropa, har været leveringsdygtige i hele perioden. I Spanien har Dartek været omfattet af reglerne om kritisk produktion og har derfor været i fuld drift i hele perioden. Medarbejderne er på vej tilbage i kontorerne alle steder i de nærmeste uger, og trygge foranstaltninger er etableret i alle faciliteter.

På baggrund af resultaterne i 1. kvartal 2020 og vores forventninger til omsætning i resten af 2020, forventes et resultat af primær drift (EBIT) på 10-15 mio. kr. for 2020. Covid-19 øger usikkerheden i økonomier verden over, og denne forventning er således også behæftet med en væsentlig større usikkerhed end normalt.

”SKAKO leverer i 1. kvartal 2020 et stærkt driftsresultat med omsætningsfremgang og forbedrede marginer. Jeg er særligt tilfreds med at se det gode resultat i SKAKO Concrete, hvor S2020 profitforbedringsprogrammet begynder at vise sit potentiale. Derudover er det positivt at se, at vi efter flere års investeringer i det nordamerikanske marked oplever en øget interesse for SKAKO Concretes produkter. I forlængelse af vores strategiske opkøb af Dartek, har vi i 1. kvartal af 2020 oplevet en firedobling af omsætningen til genbrugs-segmentet sammenlignet med 1. kvartal 2019. Disse forhold giver alle forhåbninger om endnu bedre resultater i fremtiden, når vi har lagt Covid-19 pandemien bag os” udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen og tilføjer:

”Vi gik ind i 1. kvartal 2020 med en stærk ordrebeholdning, hvilket er grunden til at Covid-19 pandemien ikke har haft væsentlig indvirkning på resultaterne i 1. kvartal 2020. I marts er vi dog begyndt at se faldende aftersales omsætning, og at afklaring af anlægsordrer som bliver udskudt, hvilket har indflydelse på vores forventninger til resultatet i 2020. Vi ser positivt på fremtiden og forventer, under de givne omstændigheder, et fornuftigt resultat for 2020”.

Resume

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2020 for SKAKO A/S.

·1. kvartals ordreindgang faldt med 13% til 85,5 mio. kr. (98,6 mio. kr. i 1. kvartal 2019).

Ordrebeholdningen udgjorde ved udgangen af Q1 2020 111,4 mio. kr., hvillket er en nedgang på 4,4% i forhold til 1. kvartal 2019 (116,5 mio. kr. ultimo 1. kvartal 2019).

Ordreindgangen i 1. kvartal 2020 og ordrebeholdning ved udgangen af 1. kvartal 2020 er negativt påvirket af Covid-19.



Omsætningen steg i 1. kvartal 2020 med 10,0% til 97,8 mio. kr. (88,9 mio. kr. i 1. kvartal 2019). Vibration-divisionen realiserede en stigning i omsætningen på 7,9 %, som primært skyldes erhvervelsen af Dartek i november 2019. Concrete-divisionen realiserede en stigning i omsætningen på 10,7%. Stigningen skyldes primært høj aktivitet på anlægsordrer.



Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde 5,6 mio. kr. i 1. kvartal 2020 (1. kvartal 2019: 3,4 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i Vibration-divisionen 4,1 mio. kr., mens den i Concrete-divisionen udgjorde 1,9 mio. kr.



Bruttomargin for 1. kvartal 2020 steg med 1,1 %-point til 24,4% sammenlignet med 1. kvartal 2019 (23,3%). Fremgangen skyldes primært forbedrede marginer på anlægsordrer i Concrete-divisionen.



Resultat efter skat i 1. kvartal 2020 udgjorde 4,5 mio. kr. (2,4 mio. kr. i 1. kvartal 2019).



For 1. kvartal 2020 udgjorde pengestrømmene fra driften -5,1 mio. kr. (-4,9 mio. kr. for 1. kvartal 2019). De negative pengestrømmene skyldes primært en stigning i tilgodehavender fra kundekontrakter, som endnu ikke kan faktureres.







Forventninger til 2020

Forventningerne til 2020 fastholdes i henhold til det meddelte i selskabsmeddelelse 7/2020 af 19. maj 2020:

På baggrund af resultaterne for 1. kvartal 2020 og forventningerne til omsætning i resten af 2020, forventes et resultat af primær drift (EBIT) på 10-15 mio. kr. for 2020. Covid-19 øger usikkerheden i økonomier verden over, og denne forventning er således også behæftet med en væsentlig større usikkerhed end normalt. De væsentligste usikkerheder er relateret til den forventede omsætning:

Aftersales-omsætningen forventes at falde yderligere i 2. kvartal 2020 med en forventet normalisering i løbet af 2. halvår 2020. Omsætningen fra aftersales er afhængig af genåbning af virksomhedernes produktion, hvilket forventes at ske hen mod slutningen af 2. kvartal 2020. Som følge af højere dækningsbidrag har omsætning fra aftersales en betydelig indvirkning på SKAKOs resultat, hvorfor afvigelser fra det forventede kan have væsentlig indflydelse på årets resultat.



Omsætningen fra anlægsordrer forventes i resten af 2020 at være på et lavere kvartalsvist niveau sammenlignet med 1. kvartal 2020. Omsætningen fra anlægsordrer er afhængig af mulighederne for at foretage on-site anlægsinstallationer. Hvis nedlukningen opretholdes længere ind i 2. halvår, kan det have en negativ påvirkning på omsætning og resultat i 2020. Herudover forventes i 2. kvartal 2020 et fald i ordreindgang til eksekvering i 2. halvår 2020. Såfremt ordreindtaget er over det forventede og genåbningen går som forventet, kan dette have en positiv indvirkning på omsætning og resultat.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

Attachments