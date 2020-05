May 27, 2020 09:05 ET

L’Assemblea si terrà a porte chiuse il 26 giugno 2020

Webcast in diretta dell’Assemblea degli Azionisti

Disponibilità dei documenti preparatori dell’Assemblea degli Azionisti

LIONE, Francia, May 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris e Nasdaq: ERYP), un’azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa terapie innovative incapsulando sostanze terapeutiche all’interno dei globuli rossi, annuncia che l’Assemblea Congiunta degli Azionisti della società si terrà in francese, in una sessione a porte chiuse, alle 14:00 CEST di venerdì 26 giugno 2020 e fornisce i relativi dettagli.

Conformemente alla recente legislazione francese1 e alle raccomandazioni dell’autorità francese dei mercati finanziari (Autorité des Marchés financiers o AMF), Erytech conferma che la sua Assemblea Ordinaria e Straordinaria si svolgerà alle ore 14:00 (ora di Parigi) il 26 giugno 2020 in una sessione a porte chiuse, senza la presenza fisica di alcun azionista. L’AMF incoraggia vivamente gli azionisti a votare, in quanto tale diritto è una prerogativa fondamentale di ciascun azionista, mediante il voto a distanza. Tutti i voti devono essere espressi prima dell’Assemblea.

Procedure di votazione

Perché il voto sia valido:

Per i possessori di azioni nominative: gli azionisti iscritti nel libro dei soci devono recapitare il modulo per il voto postale compilato e firmato o il modulo di delega, utilizzando la busta T fornita insieme all’avviso di convocazione, a Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.



gli azionisti iscritti nel libro dei soci devono recapitare il modulo per il voto postale compilato e firmato o il modulo di delega, utilizzando la busta T fornita insieme all’avviso di convocazione, a Société Générale Securities Services, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03. Per i possessori di azioni al portatore: i possessori di azioni al portatore devono recapitare il modulo unico per il voto postale o il modulo di delega, compilato e firmato, all’intermediario finanziario autorizzato, che gestisce il loro conto titoli. L’intermediario finanziario dimostrerà che sono azionisti e recapiterà il modulo a Société Générale Securities Services.

Tali documenti devono pervenire entro il 23 giugno 2020 .

In caso di delega a una persona fisica o giuridica, il rappresentante delegato invierà l’istruzione di voto a Société Générale, via e-mail al seguente indirizzo: assemblees.generales@sgss.socgen.com. Il termine per la ricezione è il 22 giugno 2020.

L’Assemblea degli Azionisti si terrà a porte chiuse senza la presenza fisica di alcun azionista

Sono state adottate tutte le misure necessarie affinché l’Assemblea possa procedere senza intoppi nell’attuale situazione sanitaria:

gli azionisti potranno seguire gli eventi dell’Assemblea in diretta tramite webconference collegandosi con il seguente link: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=FD05909A-415A-4370-886C-15976ECA1B60&LangLocaleID=1036



collegandosi con il seguente link: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=FD05909A-415A-4370-886C-15976ECA1B60&LangLocaleID=1036 per eventuali domande scritte, in quanto non sarà possibile per gli azionisti porre domande durante l’Assemblea, Erytech raccomanda di inviare domande scritte alla sede legale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o via e-mail a legal@erytech.com entro il quarto giorno lavorativo precedente l’Assemblea (cioè entro il 22 giugno 2020). Date le circostanze eccezionali, la Società chiede agli azionisti di inviare le loro domande tramite e-mail, se possibile, allegando un certificato che dimostri il possesso di azioni in Erytech.

Disponibilità dei documenti per l’Assemblea degli Azionisti

L’avviso di convocazione dell’Assemblea contenente l’ordine del giorno, le bozze di risoluzione e le indicazioni per la partecipazione e il voto per l’Assemblea Congiunta degli Azionisti, sono stati pubblicati il 20 maggio 2020 nel bollettino degli annunci legali francese n. 61.

Gli azionisti possono accedere ai documenti preparatori e informativi per l’Assemblea degli Azionisti come previsto dalla legge e dal regolamento. Tali documenti possono essere consultati anche sul sito web della Società all’indirizzo: https://investors.erytech.com/general-meeting

Informazioni su ERYTECH ed eryaspase: www.erytech.com

ERYTECH è un’azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa terapie innovative basate sui globuli rossi per il trattamento di forme tumorali gravi e malattie orfane. Grazie alla sua piattaforma proprietaria ERYCAPS®, che utilizza una tecnologia innovativa per incapsulare le sostanze terapeutiche all’interno dei globuli rossi, ERYTECH sta sviluppando una pipeline di prodotti candidati all’approvazione e destinati a rispondere alle esigenze ancora insoddisfatte dei pazienti. L'obiettivo principale di ERYTECH consiste nello sviluppo di prodotti candidati all'approvazione che agiscono sul metabolismo alterato delle cellule tumorali privandole degli aminoacidi necessari per la loro crescita e sopravvivenza.

Il principale prodotto candidato dell’azienda, l’eryaspase, che prevede l’incapsulamento di L-asparaginasi nei globuli rossi derivati da donatori, agisce sul metabolismo alterato della glutammina e asparagina delle cellule tumorali. L’eryaspase si trova nella fase 3 di sviluppo clinico per il trattamento di seconda linea del carcinoma pancreatico e nella fase 2 per il trattamento di prima linea del carcinoma mammario triplo negativo. È in corso uno studio di Fase 2 sponsorizzato da uno sperimentatore sulla leucemia linfoblastica acuta di seconda linea nei Paesi nord europei.

ERYTECH produce i suoi prodotti candidati all’approvazione per il trattamento di pazienti in Europa presso lo stabilimento certificato GMP a Lione, Francia, e per pazienti negli Stati Uniti presso lo stabilimento certificato GMP a Princeton, New Jersey, USA.

ERYTECH è quotata sul mercato Nasdaq Global Select negli Stati Uniti (ticker: ERYP) e sul mercato regolamentato Euronext di Parigi (codice ISIN: FR0011471135, ticker: ERYP). ERYTECH fa parte degli indici CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 e Next Biotech.

