Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2020

27. maj 2020

Newcap Holding A/S – Afslutning af voldgiftssag

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S skal hermed oplyse, at den anførte voldgiftssag senest omtalt i årsregnskabet 2019 for NewCap Holding A/S, offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 3 / 2020, note 25 Eventualforpligtelser, side 58, og hvor det tilsvarende i beretningen til årsregnskabet side 12 er oplyst, at en afklaring af tidshorisonten for sagens afslutning forventes at foreligge i løbet af 2020, nu er afsluttet ved aftale.

Den indgåede aftale vil ikke have væsentlig indvirkning på resultatet for 2020.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil