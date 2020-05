May 27, 2020 09:39 ET

TORONTO, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche Canada annonce le lancement de sa série monomarque eSports Sprint Challenge qui offre aux compétiteurs l’occasion de participer à des courses virtuelles pour gagner des prix et se mesurer à des ambassadeurs connus sur la plateforme iRacing.com. Les qualifs commenceront la première semaine de juin, pour être suivies quelques semaines plus tard par la première épreuve au volant d’une version numérique de la 718 Cayman GT4 Clubsport, voiture de course à moteur central



« Toujours en prônant la distanciation physique, nous sommes très heureux de proposer une série de courses numériques aux Canadiens qui suivent les défis monomarques Porsche », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Nous avons l’occasion de découvrir de talentueux pilotes canadiens du monde virtuel et sommes heureux de lancer ce programme sur le logiciel très concurrentiel du site iRacing.com. À vos marques! Prêts? Partez! »



Les 30 participants cumulant les meilleures moyennes au tour durant les qualifications pourront se présenter sur la grille de départ de 34 places. Les quatre places restantes sont réservées à des ambassadeurs clés sélectionnés issus de diverses disciplines, signe que la diversité existe bel et bien dans la course sim :

Daniel Morad est bien connu dans le monde du sport automobile au Canada. Gagnant de la saison 2016 en série Porsche GT3 Cup Challenge Canada et des 24 Heures de Daytona au volant d’une GT3 R, Daniel est très actif en courses sim même durant ses loisirs.



Yuri et Jakub, le populaire duo de la chaîne YouTube surnommé The Straight Pipes, seront sur la grille. Leur expérience en course sim est limitée, mais ils sont très enthousiastes à l’idée de prendre le volant, même virtuel.



Craig Anderson, gardien de but des Sénateurs d’Ottawa dans la LNH, adore le sport automobile et passe du temps sur les circuits, tant réels que virtuels. Ambitieux, il cherche continuellement à améliorer sa technique, y compris au volant de sa propre 997 911.

Puisqu’elle représente le sport automobile à l’état pur, c’est la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport qui a été choisie comme bolide numérique exclusif pour sa légèreté et ses prestations bien équilibrées. Plus qu’une bête de course, la 718 Cayman GT4 Clubsport témoigne de la passion sans bornes de son propriétaire pour le sport automobile.

À l’issue des quatre courses, le ou la pilote ayant cumulé le plus de points au classement général sera déclaré.e gagnant.e du premier défi Porsche eSports Sprint Challenge Canada et gagnera une participation à un événement Porsche du programme Porsche Experience. Les 30 pilotes ayant cumulé le plus de points lors des qualifications et pris le départ sur la grille gagneront des prix Porsche et des crédits iRacing comme prix de participation.

CALENDRIER DES ÉPREUVES :

Qualifications, du 1er au 7 juin 2020

Épreuve 1 sur le circuit Canadian Tire Motorsport Park, le 18 juin 2020 à 20 h (HE)

Épreuve 2 sur le circuit Watkins Glen, le 2 juillet 2020 à 20 h (HE)

Épreuve 3 sur le circuit Lime Rock, le 16 juillet 2020 à 20 h (HE)

Épreuve 4 sur le circuit Gilles-Villeneuve, le 30 juillet 2020 à 20 h (HE)

À propos de iRacing.com

Chef de file mondial sur le marché des jeux et simulations de courses en ligne, iRacing a été fondé en 2004 par Dave Kaemmer et John Henry. Kaemmer a aussi cofondé Papyrus Design Group qui a développé des jeux de simulation de course primés, comme Grand Prix Legends et NASCAR 2003. Henry est le propriétaire principal des équipes Boston Red Sox et Liverpool Football Club, ainsi que le copropriétaire de l’écurie Roush Fenway Racing (Nascar). iRacing.com a développé des dizaines de partenariats formels avec l’industrie automobile afin de créer les simulations de courses les plus authentiques au monde.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

