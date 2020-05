May 27, 2020 09:58 ET

May 27, 2020 09:58 ET

Selskabsmeddelelse

27. maj 2020

Meddelelse nr. 15

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NKT

NKT anmoder sine aktionærer om at ikke at møde op fysisk og i stedet følge generalforsamlingen online på grund af Covid-19.

NKT A/S holder ordinær generalforsamling torsdag den 18. juni 2020 kl. 16.00 på Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S.

Vedhæftet er invitation og dagsorden med fuldstændige forslag og bilag, inklusive oversigt over bestyrelseskandidater.

Covid-19

NKT opfordrer sine aktionærer til at holde sig orienteret om og følge danske myndigheders anbefalinger om Covid-19. I henhold til disse ser NKT sig nødsaget til at anmode aktionærer om ikke at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive stemme pr. brev eller ved fuldmagt og følge generalforsamlingen via live-transmissionen på www.nkt.com/investors .

NKT’s årsrapport for 2019 kan læses og printes på www.nkt.com/investors .

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Pelle Fischer, External Communications Lead, Tlf.: +45 2223 5870

Vedhæftede filer