May 27, 2020 10:30 ET

May 27, 2020 10:30 ET

Selskabsmeddelelse nr. 10 – 2020

Afnotering fra Nasdaq Copenhagen A/S

IR Erhverv A/S - CVR nr. 34 08 03 21

27. maj 2020

Det kan oplyses, at Nasdaq Copenhagen A/S har imødekommet selskabets anmodning om afnotering af selskabet jf. selskabsmeddelelse af 15. maj 2020, og sidste handelsdag i selskabet på Nasdaq Copenhagen A/S bliver herefter den 25. juni 2020. I en periode frem til denne dato vil det fortsat være muligt at handle sine aktier på de vilkår, der fremgår af selskabsmeddelelse af 15. maj 2020.

Når aktierne fra denne dato er afnoteret, vil aktionærerne ikke længere kunne handle deres aktier i selskabet på Nasdaq Copenhagen A/S.

Aktionærerne kan dog fortsat frit handle deres aktier andre steder.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at lade selskabet erhverve aktier for de frie reserver mod et vederlag, der modsvarer selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25%, såfremt en aktionær anmoder herom. Dette vil fortsat være gældende, når aktierne er afnoteret. Aktierne vil forblive registret i VP.

Kontakt

René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

Vedhæftet fil