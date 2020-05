May 27, 2020 11:00 ET

May 27, 2020 11:00 ET

GUELPH, Ontario, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une campagne nationale a été lancée par le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA) afin de faire connaître aux consommateurs le système alimentaire canadien et ses rôles diversifiés. Cette campagne voit le jour à un moment où les discussions au sujet des aliments et de leur disponibilité font la une des médias. C’est bon, Canada vise à établir un lien entre les consommateurs canadiens et le système alimentaire, un système reconnu par de nombreux pays et qui travaille 24 h sur 24, 7 jours sur 7, à fournir des aliments sains, abordables et de qualité aux Canadiens ainsi qu’à une clientèle internationale.



La campagne présentera les histoires personnelles de Canadiens d’un océan à l’autre qui travaillent pour le système alimentaire, qu’ils soient sur la ligne de front ou la ligne de fond de la chaîne d’approvisionnement alimentaire : de l’agriculture au transport, et de la transformation à la vente au détail, en passant par la production. C’est bon, Canada souhaite aussi fournir des ressources crédibles aux Canadiens afin qu’ils aient accès à des informations factuelles sur le système d’approvisionnement alimentaire canadien. En plus de la page principale Cestboncanada.ca, la campagne a été lancée sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn avec le hashtag #CestBonCanada.

« C’est naturel pour les Canadiens de s’intéresser et de se questionner au sujet de la nourriture. Elle touche nos vies chaque jour et se retrouve aujourd’hui au cœur des préoccupations des Canadiens », dit Kim McConnell, membre du conseil d’administration du CCIA. « C’est bon, Canada reflète l’esprit de l’industrie agroalimentaire et remplit le mandat du CCIA, soit celui de gagner la confiance des Canadiens en fournissant des informations et en rendant accessibles les résultats de recherche crédibles et factuels. Aujourd’hui, nous demandons aux Canadiens de consacrer une minute de leur journée à lire un gazouillis ou une publication qui leur permet de découvrir un nouveau fait culinaire, et à partager ces publications avec des amis afin d’ouvrir le dialogue sur les aliments canadiens que nous avons la chance de savourer chaque jour. »

C’est bon, Canada a trois objectifs :

Ouvrir un espace de conversation avec les Canadiens au sujet de la nourriture. Amener les Canadiens à mieux comprendre le système alimentaire canadien et le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. Réunir les acteurs du système alimentaire canadien — des agriculteurs aux conducteurs de chariot élévateur — grâce à leur commun engagement continu à fournir des aliments de qualité, sains et abordables.

« Cette campagne amorce une conversation importante au sujet du système alimentaire canadien. Nous discuterons de sujets tels que l’emploi, le prix des aliments, la science et la technologie, les changements climatiques et l’exportation : des sujets qui intéressent les Canadiens », explique John Jamieson, PDG du CCIA. « Les consommateurs seront peut-être surpris d’apprendre combien de pièces mobiles sont impliquées dans la production, la transformation, l’emballage et la livraison des aliments. Dans une période où les consommateurs veulent comprendre comment il est possible de s’assurer que la nourriture est disponible, nous avons la chance d’ouvrir le dialogue avec eux. »

Le système alimentaire canadien a toujours été classé parmi les plus sûrs au monde. Cette campagne fournira des détails sur les programmes d’assurance de l’industrie qui ont été mis sur pied pour assurer la santé et la sécurité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

Le système alimentaire canadien est devenu l’un des principaux moteurs économiques canadiens et continuera de jouer un rôle central dans la construction d’une économie canadienne plus forte. C’est bon, Canada a été conçu pour soutenir un effort commun vers le déploiement d’une économie plus forte menée par un secteur qui nourrit les Canadiens et qui exporte chaque année plus de 50 milliards de dollars en produits agroalimentaires.

Les derniers mois ont été difficiles pour tous les Canadiens qui ont dû s’adapter tout en faisant face à des défis majeurs. Ceux et celles qui contribuent au système alimentaire canadien ont aussi connu leurs propres difficultés, mais ont démontré une détermination et un engagement à travailler 24 h sur 24, 7 jours sur 7, pour rendre disponibles des aliments sains et abordables.

Cette campagne souligne le dévouement de plus de 2 millions de Canadiens qui ont contribué à nourrir leurs voisins ainsi que de nombreuses personnes à travers le monde, et ce, depuis des générations et pour encore longtemps.

Visitez-nous à itsgoodcanada.ca

Instagram: https://www.instagram.com/itsgoodcanada/

Twitter: https://twitter.com/ItsGoodCanada

Facebook: https://www.facebook.com/Its-Good-Canada-107689590912900

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/it-s-good-canada-39744b1a7/

#CestBonCanada

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments est un organisme national sans but lucratif avec une mission clairement établie : fournir des services afin d’aider le système alimentaire canadien à gagner la confiance des consommateurs en coordonnant la recherche, les ressources, la discussion et la formation. Alors que le CCIA gagne du terrain au Canada, les possibilités de collaboration entre les partenaires de l’industrie, les intervenants, les membres et les consommateurs continuent de se multiplier. Ouvrir la voie en diffusant le message sur l’importance de la confiance du public est primordial pour le système alimentaire canadien et les occasions qui s’offrent à lui. www.foodintegrity.ca/fr/

Chris Forrest

AdFarm

chris.forrest@adfarm.com

403-614-9423



Christina Crowley-Arklie

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments

christina@foodintegrity.ca

705-875-4464