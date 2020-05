May 27, 2020 11:45 ET

May 27, 2020 11:45 ET

Quadient – Résilience du modèle de revenus récurrents au premier trimestre 2020

C hiffre d’affaires du T1 2020 à 239 millions d’euros, en baisse de 10,2% vs. T1 2019, soit -10,9% 1 en organique ;

en baisse de 10,2% vs. T1 2019, soit -10,9% en organique ; Un trimestre reflétant deux périodes bien distinctes, l’activité ayant été fortement affectée par les mesures de confinement imposées à partir de mi-mars en réponse à la pandémie de Covid-19 ;

l’activité ayant été fortement affectée par les mesures de confinement imposées à partir de mi-mars en réponse à la pandémie de Covid-19 ; Résilience des revenus récurrents (-4,6% en organique), démontrant la solidité du modèle économique du Groupe ;

démontrant la solidité du modèle économique du Groupe ; Solide performance combinée des trois moteurs de croissance 2 (+7,2%) 3 , soutenue par une hausse de plus de 25% du chiffre d’affaires de Parcel Locker Solutions ;

soutenue par une hausse de plus de 25% du chiffre d’affaires de Parcel Locker Solutions ; Plus de 900 millions d’euros de liquidités disponibles et mobilisables à fin avril 2020, sans échéance majeure de remboursement de dette à un horizon de 12 mois.

Priorités

Compte-tenu du contexte lié à la pandémie de Covid-19, Quadient s’est fixé les priorités suivantes :

Garantir la santé et la sécurité des employés , tout en maintenant une continuité de service pour les clients et partenaires ;

, tout en maintenant une continuité de service pour les clients et partenaires ; Limiter l’impact du déclin de l’activité sur la profitabilité, avec des mesures strictes de gestion des coûts (8 millions d’euros d’économies réalisées au premier trimestre 2020) ;

avec des mesures strictes de gestion des coûts (8 millions d’euros d’économies réalisées au premier trimestre 2020) ; Protéger la génération de trésorerie et la liquidité du Groupe, avec une revue approfondie des investissements, la priorité étant donnée aux initiatives supportant la croissance future.

Perspectives

Proposition du versement d’un dividende de 0,35 euro par action au titre de l’exercice 2019 , soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 6 juillet 2020 ;

, soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 6 juillet 2020 ; Premiers signes d’amélioration de l’activité au mois de mai par rapport au mois d’avril 2020, celle-ci restant cependant bien inférieure à son niveau de mai 2019 ;

celle-ci restant cependant bien inférieure à son niveau de mai 2019 ; Le Groupe n’est, à ce jour, pas en position de donner des indications pour l’exercice 2020, en raison d’une visibilité limitée, dans un contexte très difficile de levée progressive des mesures de confinement dans les pays où le Groupe opère.

Paris, le 27 mai 2020,

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre clos le 30 avril 2020.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Alors que nous avions commencé l’année sur un rythme semblable à celui de l’an dernier, la solidité de notre modèle économique a été mise à l’épreuve des mesures de confinement instaurées dans la quasi-totalité des pays où nous opérons et cela pendant toute la deuxième moitié de notre premier trimestre. Comme anticipé, nos revenus récurrents, qui représentaient l’an dernier plus des deux tiers de notre chiffre d’affaires, ont fait preuve d’une grande résilience et ont permis d’amortir en partie la baisse enregistrée en ventes d’équipements liés à la gestion du courrier. De plus, même dans cet environnement dégradé, l’activité de Quadient a continué de profiter d’un certain dynamisme de ses trois moteurs de croissance, à savoir la gestion de l’expérience client, l’automatisation des processus métiers et les consignes colis automatisées, qui ont délivré une croissance combinée supérieure à 7% au cours du premier trimestre. La pertinence de ces offres s’est trouvée renforcée au cours de cette période qui a mis en lumière les bénéfices de solutions digitales permettant à nos clients d’opérer à distance et sans contact physique.

Face à cette situation inédite, Quadient a fait preuve d’agilité pour continuer à servir ses clients tout en protégeant ses collaborateurs. Sur le plan financier, Quadient s’est également montré capable d’ajuster rapidement sa base de coûts au niveau d’activité. Quadient a enregistré quelques tout premiers signes encourageants au cours des premières semaines de mai. Nous nous attendons cependant à ce que le contexte reste difficile au cours des prochains mois. C’est pourquoi nous allons continuer à adapter nos dépenses opérationnelles pour préserver au mieux notre profitabilité tout en privilégiant les investissements prioritaires dans nos différents moteurs de croissance. Par ailleurs, notre bilan solide et notre forte position de liquidité nous rendent pleinement confiants dans notre capacité à poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie. »



CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE EN DÉCROISSANCE ORGANIQUE DE 10,9%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2020 s’élève à 239 millions d’euros, en recul de 10,2% par rapport au premier trimestre 2019, soit une baisse de 10,9% en organique (hors effets de change et hors effet de périmètre lié à la cession de ProShip en février 2020). Ce recul est principalement dû à l’impact des mesures de confinement qui ont été mises en place dans la plupart des pays où le Groupe opère en raison de la pandémie de Covid-19. Le Groupe a pu observer des disparités dans les effets de ces mesures selon les activités et les zones géographiques.

Au cours du premier trimestre 2020, malgré un recul de 26,4% en organique des ventes d’équipement et de licences, les revenus récurrents ont permis d’amortir la baisse d’activité, grâce à leur repli organique limité de 4,6%. Ces derniers représentent ainsi 76% du chiffre d’affaires total du Groupe au premier trimestre 2020.

En millions d'euros T1 2020 T1 2019 Variation Variation hors change Variation

organique Opérations Majeures 215 231 -7,2% -8,9% -8,9% Customer Experience Management 30 29 +2,2% +1,0% +1,0% Business Process Automation 15 14 +6,1% +4,9% +4,9% Mail-Related Solutions 155 177 -12,3% -13,9% -13,9% Parcel Locker Solutions 15 11 +32,4% +27,2% +27,2% Opérations Annexes 24 35 -30,5% -28,7% -25,1% Total Groupe 239 266 -10,2% -11,5% -10,9% En millions d'euros T1 2020 T1 2019 Variation Variation hors change Variation organique Opérations Majeures 215 231 -7,2% -8,9% -8,9% Amérique du Nord 118 119 -1,2% -4,2% -4,2% Principaux pays européens(a) 85 102 -16,7% -17,0% -17,0% International(b) 12 10 +17,6% +16,1% +16,1% Opérations Annexes 24 35 -30,5% -28,7% -25,1% Total Groupe 239 266 -10,2% -11,5% -10,9% Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse. Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens La répartition du chiffre d’affaires du T1 2019 par segment et activité a été revue en conséquence.

Opérations Majeures

Les Opérations Majeures comprennent dorénavant les quatre solutions stratégiques du Groupe dans les deux zones géographiques clés (Amérique du Nord et Principaux pays européens), ainsi que les activités de Parcel Locker au Japon et de Customer Experience Management dans le reste du monde, celles-ci étant regroupées dans le segment International, géré par une équipe de management dédiée.

Les Opérations Majeures enregistrent un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros au premier trimestre 2020, en décroissance organique de 8,9% par rapport au premier trimestre 2019. Cette évolution résulte de la solide performance des trois moteurs de croissance du Groupe (+7,2%) et d’un déclin accru de l’activité Mail-Related Solutions sur ce trimestre.

Le chiffre d’affaires du segment Amérique du Nord affiche une baisse organique modérée (-4,2%), du fait de la croissance à deux chiffres des trois moteurs de croissance sur la période. Le segment des Principaux pays européens enregistre une baisse organique nettement plus prononcée de son chiffre d’affaires (-17,0%), en raison de l’impact plus important des mesures de confinement, notamment sur les activités de Mail-Related Solutions (vente d’équipements et consommables) et de Customer Experience Management (services professionnels). Le segment International affiche, quant à lui, une croissance de 16,1%, portée par la forte progression des revenus de Parcel Locker Solutions au Japon.

Les revenus récurrents ont représenté 78% du chiffre d’affaires des Opérations Majeures au premier trimestre 2020.

Customer Experience Management

Le chiffre d’affaires de Customer Experience Management a atteint 30 millions d’euros au premier trimestre 2020, en croissance organique de 1,0% par rapport au premier trimestre 2019, grâce notamment à la forte croissance des ventes de licences dans chacune des régions. Concernant les revenus récurrents, la croissance significative du chiffre d’affaires lié aux souscriptions en mode SaaS4 et l’augmentation des revenus liés à la maintenance sont compensées par la forte baisse des services professionnels, majoritairement opérés sur site chez les clients du Groupe et donc affectés par les mesures de confinement. Les revenus récurrents ont ainsi atteint 75% des ventes de Customer Experience Management au premier trimestre 2020.

L’Amérique du Nord affiche une croissance à deux chiffres de ses revenus, reflétant le dynamisme de l’ensemble de l’activité sur la zone. Dans les Principaux pays européens, le chiffre d’affaires est en décroissance. La baisse significative des revenus liés aux services professionnels n’a été que partiellement compensée par la bonne performance des ventes de licences. Le segment International est légèrement en baisse, en raison d’une base de comparaison élevée au premier trimestre 2019.

Business Process Automation

Le chiffre d’affaires de Business Process Automation a atteint 15 millions d’euros au premier trimestre 2020, en croissance organique de 4,9% par rapport au premier trimestre 2019. Cette hausse reflète la croissance des revenus liés aux souscriptions en mode SaaS5 enregistrées lors des trimestres précédents. Cette évolution de la demande client vers des offres en mode SaaS, déjà observée l’an dernier, contribue à la génération d’un niveau plus élevé de revenus récurrents, qui ont représenté 87% du chiffre d’affaires de Business Process Automation au premier trimestre 2020. De plus, le Groupe a lancé des campagnes pour accélérer l’acquisition de nouveaux clients sous ce mode de souscription dans toutes les régions, avec un effet particulièrement positif sur les activations de contrats en Amérique du Nord. En revanche, les ventes de licences de l’activité Business Process Automation liées aux offres couplées avec celle de Mail-Related Solutions ont été fortement affectées, le contexte rendant difficile le placement de nouveaux équipements liés au courrier.

La dynamique de croissance est restée soutenue aux États-Unis, tandis que l’Europe enregistre une légère progression de son chiffre d’affaires, malgré une baisse des facturations basées sur les volumes de courrier dématérialisé liée aux mesures de confinement, notamment dans le secteur des syndics de copropriété en France.

Mail-Related Solutions

Le chiffre d’affaires de Mail-Related Solutions a atteint 155 millions d’euros au premier trimestre 2020, en baisse organique de 13,9% par rapport au premier trimestre 2019. Bien que le niveau d’activité sur la première moitié du trimestre ait été en ligne avec les tendances observées en 2019, les mesures de confinement prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 ont fortement affecté les performances du segment à partir de la mi-mars. Ces restrictions engendrent une baisse des revenus liés aux ventes de nouveaux équipements, moins marquée en Amérique du Nord qu’en Europe, ainsi qu’une baisse des prises de commande et ce, malgré l’intensification des activités commerciales opérées à distance, par téléphone ou par e-mail, et des extensions proposées à l’échéance des contrats de location et de leasing. Le carnet de commande à fin avril 2020 est toutefois en hausse par rapport à la même période l’année dernière du fait du décalage des livraisons.

Malgré la forte baisse de la fourniture de consommables (cartouches d’encre), les revenus récurrents, largement soutenus par des contrats pluriannuels, enregistrent un déclin nettement plus modéré. La performance est particulièrement notable dans la région Amérique du Nord, qui bénéficie du bon niveau de placements d’équipements réalisés en 2019. Les revenus récurrents ont ainsi atteint 78% des ventes de Mail-Related Solutions au premier trimestre 2020.

Sur le premier trimestre 2020, le taux de défaut du portefeuille de leasing s’est maintenu autour de 1,5%.

Parcel Locker Solutions

Le chiffre d’affaires de Parcel Locker Solutions a atteint 15 millions d’euros au premier trimestre 2020, en croissance organique de 27,2% par rapport au premier trimestre 2019, reflétant une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires dans le secteur résidentiel nord-américain grâce à la bonne intégration de Parcel Pending, ainsi que la progression des revenus enregistrée au Japon du fait de la forte augmentation de la base installée au cours des derniers trimestres. Le rythme des prises de commandes et de certaines installations connaît néanmoins un léger ralentissement en avril en raison des mesures de confinement.

Le niveau des revenus récurrents de Parcel Locker Solutions a atteint 69% au premier trimestre 2020, bénéficiant de l’intégration du chiffre d’affaires des activités de consignes automatiques au Japon, composé essentiellement de revenus de location.

Au premier trimestre 2020, le Groupe a signé un nouvel accord avec Yamato pour la fourniture de 3 000 consignes automatiques Pudo Lite qui seront progressivement déployées au Japon à partir de l’été 2020 et ce, sur une durée de 36 mois.

Opérations Annexes

Comme annoncé en janvier 2019 dans le cadre de la stratégie « Back to Growth », le Groupe a continué de mener des initiatives fortes sur le périmètre de ses Opérations Annexes en procédant à la cession de ProShip fin février 2020. Par ailleurs, la fermeture de la filiale australienne Temando est quasiment finalisée. De plus, les activités de Parcel Locker Solutions au Japon et de Customer Experience Management dans les autres pays du monde sont désormais incluses dans le segment des Opérations Majeures, en accord avec la stratégie relative aux Opérations Annexes : « Croître, améliorer ou sortir ».

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 s’élève à 24 millions d’euros, en recul organique de 25,1% par rapport au premier trimestre 2019, reflétant principalement la forte baisse du chiffre d’affaires des activités graphiques, la décroissance significative des revenus de Mail-Related Solutions dans les pays nordiques et en Australie, ainsi que la baisse des revenus liés à l’export (contrats OEM) du fait d’une base de comparaison élevée au premier trimestre 2019. Par ailleurs, le Groupe a vendu deux systèmes d’emballage automatisés (CVP) au cours du premier trimestre 2020 (contre une unité vendue au T1 2019).

PRIORITÉS DU GROUPE

Le Groupe est engagé en priorité dans la protection de la santé et la sécurité de ses collaborateurs, tout en continuant à servir ses clients. À ce jour, la vaste majorité des équipes à travers le monde continue d’opérer en télétravail, ce qui permet d’assurer l’ensemble des activités commerciales, services, maintenance, support et back-office qui peuvent être effectuées à distance.

Compte-tenu du contexte lié à la pandémie de Covid-19, Quadient s’est fixé les priorités suivantes pour 2020 :

Limiter l’impact du déclin de l’activité sur la profitabilité

§ Afin de limiter ses coûts des ventes, et tenant compte des stocks dont il dispose, Quadient a, dès le mois de mars, fortement réduit ses commandes d’équipements sous-traités en Asie. Les centres de production du Groupe ont été mis temporairement à l’arrêt, tandis que ses centres logistiques ont continué de fournir un service minimum. La marge brute du Groupe est restée stable au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019.

Afin de réduire ses coûts salariaux, le Groupe a mis en place dans l'ensemble de ses sites des mesures d’activité partielle et de réduction du temps de travail, qui concernent environ 30% de ses employés dans le monde. Le Groupe a également cessé le recours aux contrats intérimaires et opéré un gel des embauches, accompagné d’un recours plus important à la mobilité et aux offres de formation internes. En outre, le Groupe a pris plusieurs initiatives de solidarité, incluant la décision prise par Geoffrey Godet, Directeur général de Quadient, de renoncer à sa rémunération annuelle variable et au versement de sa retraite complémentaire au titre de l’exercice 2020, soit une diminution d’environ 60% de sa rémunération totale annuelle. L’ensemble des hauts cadres dirigeants du Groupe ont de plus accepté un gel de leur augmentation de salaire et renoncé à une partie importante de leur rémunération variable annuelle pour 2020.

Ces mesures de réduction des coûts salariaux sont complétées par une gestion stricte de l’ensemble des autres dépenses opérationnelles, en particulier de marketing et de déplacement. Le Groupe entend maintenir ses efforts de recherche et développement et d’innovation, au travers d’une accélération du déploiement de ses nouvelles solutions, pour soutenir sa croissance future.

Le Groupe a réalisé 8 millions d’euros d’économies au premier trimestre 2020 notamment grâce à ces mesures.





Protéger la génération de trésorerie et la liquidité du Groupe

Afin de préserver la génération de trésorerie, Quadient procède à un examen attentif de l’ensemble des décisions d’investissements programmées pour l’année, avec une priorité donnée aux investissements supportant la croissance future.

En raison de la diminution du placement de nouveaux équipements liée aux mesures de confinement, les investissements relatifs à la location des équipements sont en baisse sur le premier trimestre 2020.

Le Groupe précise qu’il dispose d’une très solide position de liquidité. Au 30 avril 2020, celle-ci s’élevait à plus de 900 millions d’euros, comprenant, d’une part, une trésorerie disponible de 517 millions d’euros et, d’autre part, une ligne de crédit non tirée pour un montant de 400 millions d’euros à échéance 2024. La dette nette atteignait 640 millions d’euros (incluant IFRS 16) à cette date, en baisse de 28 millions d’euros par rapport au 31 janvier 2020. Le Groupe rappelle par ailleurs n’avoir que 32 millions d’euros d’échéances de financement à rembourser à un horizon de 12 mois.

PERSPECTIVES

Compte tenu du contexte actuel, et en particulier des efforts financiers que représentent pour les salariés du Groupe les mesures de chômage partiel, les réductions des bonus du management et autres mesures d’aides octroyées et mises en place, le Conseil d’administration a jugé opportun de proposer de réduire de 30% le niveau plancher du dividende de 0,50 euro auquel le Groupe s’était engagé dans le cadre de son plan stratégique « Back to Growth ». Le Conseil a ainsi décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 6 juillet 2020 le versement d’un dividende de 0,35 euro par action au titre de l’exercice 2019, ce qui représente une réduction de 35% par rapport au dividende versé au titre de l’exercice précédent.

A fin avril 2020, le carnet de commandes du Groupe est en hausse par rapport à la même période en 2019, en raison du décalage des installations et livraisons au premier trimestre.

Les tendances observées par le Groupe montrent des premiers signes d’amélioration de l’activité au mois de mai par rapport au mois d’avril 2020, celle-ci restant cependant bien inférieure à son niveau de mai 2019.

Le Groupe n’est, à ce jour, pas en position de donner des indications pour l’exercice 2020, en raison d’une visibilité limitée, dans un contexte très difficile de levée progressive des mesures de confinement dans les pays où le Groupe opère.

ASSEMBLEE GENERALE

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et afin d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et de ses actionnaires, le Conseil d'administration de Quadient, qui s'est réuni le 25 mai 2020, a pris la décision de tenir l’Assemblée Générale Annuelle de la Société du 6 juillet 2020 à huis-clos.









AGENDA

Le communiqué de presse sur le chiffre d’affaires du deuxième trimestre et les résultats du premier semestre 2020 sera publié le 28 septembre 2020 après clôture du marché d’Euronext Paris.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient, cotée dans le compartiment B d’Euronext Paris, fait partie de l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/ .

Glossaire

Solutions Majeures : Les 4 solutions dans lesquelles Quadient a déjà acquis une forte légitimité et qui ont le potentiel d'atteindre une taille conséquente et de fournir un potentiel de croissance important. Ces quatre solutions majeures sont : Customer Experience Management, Business Process Automation, Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions. Ces solutions sont vendues par les Opérations Majeures et les Opérations Annexes. Customer Experience Management : Solutions permettant aux entreprises de concevoir, gérer et fournir des communications multicanales personnalisées à la demande et dans de forts volumes ; Business Process Automation : Gamme de solutions d'automatisation des Business Process, notamment dans le domaine des flux de facturation (courrier hybride, comptes clients, comptes fournisseurs) ; Mail-Related Solutions : Solutions liées à la gestion du courrier, principalement machines à affranchir et plieuses/inséreuses, et logiciels d’expédition de colis pour les salles de courrier ; Parcel Locker Solutions : Système de consignes automatiques permettant de résoudre le problème du dernier kilomètre dans les zones urbaines à forte densité de population.

Les 4 solutions dans lesquelles Quadient a déjà acquis une forte légitimité et qui ont le potentiel d'atteindre une taille conséquente et de fournir un potentiel de croissance important. Ces quatre solutions majeures sont : Customer Experience Management, Business Process Automation, Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions. Ces solutions sont vendues par les Opérations Majeures et les Opérations Annexes. Opérations Majeures : les 4 solutions dans les deux zones géographiques majeures, l’Amérique du nord et les Principaux pays européens, ainsi que les activités de Parcel Locker Solutions au Japon et de Customer Experience Management en dehors des deux zones géographiques majeures.

les 4 solutions dans les deux zones géographiques majeures, l’Amérique du nord et les Principaux pays européens, ainsi que les activités de Parcel Locker Solutions au Japon et de Customer Experience Management en dehors des deux zones géographiques majeures. Opérations Annexes : Mail-Related Solutions, Business Process Automation et Parcel Locker Solutions (hors Japon), en dehors des deux principales zones géographiques, ainsi que les autres activités du Groupe, comprenant les activités graphiques, les logiciels liés à la logistique et le système d’emballage automatique CVP.

Mail-Related Solutions, Business Process Automation et Parcel Locker Solutions (hors Japon), en dehors des deux principales zones géographiques, ainsi que les autres activités du Groupe, comprenant les activités graphiques, les logiciels liés à la logistique et le système d’emballage automatique CVP. Autres Solutions : les activités graphiques, les logiciels liés à la logistique et le système d’emballage automatique CVP.

les activités graphiques, les logiciels liés à la logistique et le système d’emballage automatique CVP. Autres Géographies : tous les pays en dehors des deux zones géographiques majeures, l’Amérique du Nord et les Principaux pays européens.





Chiffre d’affaires trimestriel 2019 selon le nouveau reporting

En millions d'euros T1 2019 T2 2019 S1 2019 T3 2019 T4 2019 2019 Opérations Majeures 231 252 483 242 269 994 Customer Experience Management 29 36 65 33 42 140 Business Process Automation 14 16 30 15 18 63 Mail-Related Solutions 177 183 360 176 192 728 Parcel Locker Solutions 11 17 28 18 17 63 Opérations Annexes 35 39 74 36 39 149 Total Groupe 266 291 557 278 308 1 143 En millions d'euros T1 2019 T2 2019 S1 2019 T3 2019 T4 2019 2019 Opérations Majeures 231 252 483 242 269 994 Amérique du Nord 119 131 250 132 141 523 Principaux pays européens(a) 102 108 210 97 114 421 International(b) 10 13 23 13 14 50 Opérations Annexes 35 39 74 36 39 149 Total Groupe 266 291 557 278 308 1143 Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse. Le segment international regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors d’Amérique du Nord et des Principaux pays européens. La répartition du chiffre d’affaires du T1 2019 par segment et activité a été revue en conséquence.

Croissance organique du chiffre d’affaires trimestriel 2019 par rapport à 2018 selon le nouveau reporting

% de croissance organique vs 2018 T1 2019 T2 2019 S1 2019 T3 2019 T4 2019 2019 Opérations Majeures +3,3% +2,0% +2,6% +2,1% +1,5% +2,2% Customer Experience Management +14,1% +15,9% +15,1% +8,6% +12,1% +12,6% Business Process Automation +37,1% +8,5% +20,4% +14,4% +20,1% +18,8% Mail-Related Solutions -1,4% -2,8% -2,1% -2,4% -4,4% -2,8% Parcel Locker Solutions +25,9% +33,4% +30,4% +39,2% +45,8% +36,8% Opérations Annexes +0,3% 0,0% +0,2% +0,8% -7,5% -1,8% Total Groupe +2,9% +1,7% +2,3% +1,9% +0,2% +1,6% % de croissance organique vs 2018 T1 2019 T2 2019 S1 2019 T3 2019 T4 2019 2019 Opérations Majeures +3,3% +2,0% +2,6% +2,1% +1,5% +2,2% Amérique du Nord +3,8% +6,7% +5,3% +4,4% +7,0% +5,6% Principaux pays européens(a) +0,1% -6,3% -3,3% -4,4% -7,5% -4,7% International(b) +42,3% +48,5% +45,7% +49,9% +41,6% +45,5% Opérations Annexes +0,3% 0,0% +0,2% +0,8% -7,5% -1,8% Total Groupe +2,9% +1,7% +2,3% +1,9% +0,2% +1,6% Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse. Le segment international regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors d’Amérique du Nord et des Principaux pays européens. La répartition du chiffre d’affaires du T1 2019 par segment et activité a été revue en conséquence.

Résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions pour 2019 selon le nouveau reporting

En millions d'euros S1 2019 2019 Opérations Majeures 96 188 Opérations Annexes (3) (3) Total Groupe 93 185













