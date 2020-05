Scandinavian Tobacco Group A/S

May 27, 2020 12:00 ET

Selskabsmeddelelse

Nr. 14/2020

København, den 27. maj 2020



Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar

1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

Niels Frederiksen

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

Administrerende direktør (CEO)

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Scandinavian Tobacco Group A/S

b)

LEI-kode

5299003KG4JS99TRML67

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument, (ii) hver type transaktion, (iii) hver dato og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode

Aktier

DK0060696300 – STG

b)

Transaktionens art

Køb af aktier

c)

Pris(er) og mængde(r)



Pris(er) Mængde(r) 97,00 9.749 aktier 98,50 11.619 aktier



d)

Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris

21.368 aktier

97,82

e)

Dato for transaktionen

2020-05-27

f)

Sted for transaktionen

Nasdaq Copenhagen

For yderligere oplysninger venligst kontakt:

Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations,

telefon: 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications,

telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

Om Scandinavian Tobacco Group



Scandinavian Tobacco Group A/S er en af verdens førende producenter af cigarer og pibetobak med en årlig produktion på fire milliarder cigarer og 5.000 tons pibetobak og finskåren tobak.



Koncernen har en førende position i flere tobakskategorier og en portefølje på mere end 200 globale og lokale varemærker.



Scandinavian Tobacco Group har hovedkvarter i København og har cirka 11.000 medarbejdere i Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand, den Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien og Sri Lanka. For yderligere oplysninger henvises til www.st-group.com

