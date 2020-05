May 27, 2020 12:00 ET

May 27, 2020 12:00 ET

Nanterre, le 27 mai 2020

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 17 JUIN 2020

Les actionnaires d'ESSO Société Anonyme Française sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 17 juin 2020 à 15 heures au siège social, 20 rue Paul Héroult - 92000 Nanterre.

Avertissement

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et suite aux mesures de confinement prises par le Gouvernement en France, nous vous informons que l’Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2020 se tiendra sans la présence physique des actionnaires et nous vous demandons d’exprimer votre vote par correspondance ou de donner pouvoir.

Vous êtes invité à consulter régulièrement le site de la Société : www.esso.fr .

Par ailleurs, dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : esso.france@exxonmobil.com .

La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés.

L’avis de réunion préalable a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 8 mai 2020 et contient l’ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Les actionnaires peuvent également consulter au siège social de la société, ou se faire adresser, l'ensemble des informations prévues par l’article R. 225-83 du Code de commerce auprès du contact dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Contact :

CIC, Service Assemblées, 6, avenue de Provence - 75452 Paris Cedex 09

Marie Rigal : Tél : 01 53 48 76 86 e-mail : marie.rigal@cmcic.fr



Pièce jointe