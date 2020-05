May 27, 2020 13:30 ET

May 27, 2020 13:30 ET

On compte à l’heure actuelle près de 1 400 voitures BOMBARDIER BiLevel, la plus populaire voiture de train de banlieue à deux niveaux, en exploitation à l’échelle du continent

Les voitures de train de banlieue à deux niveaux BiLevel sont reconnues pour leur innovation et leur adaptabilité, leur plus récente version étant munie du système de gestion de l’énergie de collision et d’autres améliorations

BERLIN, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e0bc3b3-ae03-46c3-83da-704cdff326ab/fr

Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a signé un contrat pour fournir 28 voitures de train de banlieue à deux niveaux BOMBARDIER BiLevel à deux sociétés de transport de la côte Ouest des États-Unis, dans le cadre d’une démarche d’approvisionnement menée par Central Puget Sound Regional Transit Authority (Sound Transit) à Seattle, État de Washington. La valeur totale de ce contrat s’élève à environ 108 millions de dollars US (99 millions d’euros).

Ces deux contrats représentent une combinaison de 8 voitures à cabine de conduite et de 20 voitures passagers et comprennent des options pour 33 véhicules ferroviaires additionnels. Les voitures seront fabriquées à l’usine de Bombardier à Thunder Bay, au Canada, et les livraisons doivent commencer au quatrième trimestre de 2021.

« Nous sommes très heureux de continuer de servir nos importants clients de voitures des trains de banlieue à mesure qu’ils accroissent et améliorent leurs parcs pour répondre à la demande et améliorer l’expérience passager, a dit Elliot G. (Lee) Sander, président, Région Amériques, Bombardier Transport. Ces nouvelles commandes témoignent de la confiance renouvelée dans les voitures de banlieue BiLevel, une solution de transport éprouvée qui offre une fiabilité inégalée. »

Inaugurée en 1978, la voiture BiLevel est la voiture à deux niveaux pour trains de banlieue la plus populaire en Amérique du Nord – 14 sociétés de transport partout au Canada et aux États-Unis exploitent ces voitures. L’adaptabilité des voitures à deux niveaux BiLevel pour répondre aux exigences et aux besoins changeants est l’un des principaux facteurs de leur succès. Les dernières nouveautés dans cette évolution comprennent des voitures BiLevel munies d’un système de gestion de l’énergie de collision, une cabine de conduite pleine largeur, des améliorations aux systèmes de porte et de climatisation et aux équipements pour les passagers. Une cabine plus aérodynamique et un nouvel éclairage réduiront la consommation de carburant et augmenteront l'efficacité énergétique. Entièrement conforme aux normes de la Federal Railroad Administration (FRA) et de l’American Public Transportation Association (APTA) des États-Unis, cette voiture à deux niveaux est la plus légère et la plus rentable en Amérique du Nord.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36,000 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notre galerie de presse à l’adresse www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html . Pour recevoir nos communiqués, visitez notre section fil de presse RSS ou suivez Bombardier Transport sur Twitter @BombardierRail .

BOMBARDIER et BiLevel sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Relations avec les médias, Amériques Relations avec les médias internationaux Maryanne Roberts press@rail.bombardier.com + 1 450 441-3007 maryanne.roberts@rail.bombardier.com

Source d’information