May 27, 2020 14:33 ET

May 27, 2020 14:33 ET

TORONTO, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitbuy, une plateforme de monnaie numérique détenue et exploitée par des Canadiens, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec Knox, un fournisseur institutionnel de garde de Bitcoin avec une police d'assurance complète.



Le partenariat, qui permet aux utilisateurs de Bitbuy de stocker leurs avoirs en bitcoins dans un coffre-fort hors ligne avec une assurance jusqu'à la pleine valeur des avoirs, marque un développement important pour l'industrie de la crypto-monnaie au Canada. Bitbuy transférera ses avoirs en bitcoins existants à Knox, qui stockera ces actifs en toute sécurité dans un compte de dépôt assuré.

Ce niveau amélioré de protection des clients constitue la principale impulsion de Bitbuy pour les meilleures pratiques tandis que l'industrie des crypto-monnaies au Canada attend une plus grande clarté réglementaire.

La police d'assurance Knox couvre le risque de vol et de perte de bitcoins, y compris le vol interne tel que la collusion, jusqu'à la pleine valeur des avoirs détenus en stockage à froid sous réserve des conditions générales et des exclusions de la police. Le courtier d'assurance de Knox, Marsh, fournira un certificat d'assurance au nom de Bitbuy pour valider la couverture. Les clients de Bitbuy ne verront aucune augmentation de leurs frais à la suite de cette amélioration de la sécurité et aucune action ne sera requise pour profiter de ce service. Bitbuy sera le premier partenaire d'échange de Knox à pouvoir proposer à ses clients cette offre de portefeuille Bitcoin assuré.

"Nous pensons que Bitbuy sera un pionnier de l'industrie en concentrant leurs efforts sur l'exécution des transactions, permettant aux actifs de leurs clients d'être stockés avec un dépositaire concentré sur l'atténuation du risque de garde avec une assurance complète." a déclaré Alex Daskalov, PDG de Knox.

La relation entre Bitbuy et Knox remonte à 2018, lorsque la société était encore en phase de recherche et développement.

Adam Goldman, président de Bitbuy a ajouté: «Nous avons établi une relation solide avec Knox au cours de leur cycle de développement. Maintenant que nous sommes en direct sur le marché avec leur offre, Bitbuy établit une nouvelle norme de l'industrie pour la conservation des actifs des clients. »

À propos de Bitbuy

Bitbuy est une plateforme de monnaie numérique détenue et exploitée par des Canadiens. La mission de l'entreprise est de fournir un accès pratique, fiable et sécurisé au bitcoin et aux autres devises numériques. Bitbuy opère actuellement hors du centre-ville de Toronto et est une filiale en propriété exclusive de First Ledger Corporation. Bitbuy a été fondée en 2016 et est actuellement l'une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie au Canada en termes de volume d'échange.

À propos de Knox

Basé au Canada, Knox est un fournisseur de garde de Bitcoin axé sur le stockage de clés assuré, permettant aux fournisseurs de services, aux investisseurs et aux fiduciaires d'atténuer le risque de perte ou de vol. Knox a pour mission de faciliter une financiarisation éthique du Bitcoin, avec des services financiers axés sur la gestion des risques.

Demandes complémentaires Contact Bitbuy: Contact médias Contact Knox: Thibaud Maréchal, VP Knox