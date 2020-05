May 27, 2020 17:00 ET

May 27, 2020 17:00 ET

VALCOURT, Québec, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) a annoncé aujourd’hui qu’elle réoriente sa stratégie nautique en misant sur la croissance de ses marques de bateaux grâce à de nouvelles technologies et des produits nautiques innovants. Nous arrêtons la production des moteurs hors-bord E-TEC et E-TEC G2 d’Evinrude. Notre usine de Sturtevant, au Wisconsin, sera reconvertie pour accueillir de nouveaux projets qui nous permettrons de poursuivre notre stratégie, qui consiste à offrir aux consommateurs une expérience inégalée sur l’eau.



Nous demeurons engagés envers notre stratégie nautique « Acquérir, Bâtir, Transformer », débutée en 2018 avec l’acquisition des manufacturiers de bateaux Alumacraft et Manitou aux États-Unis, suivi de l’acquisition du fabricant de bateaux australien Telwater, en 2019.

« Nos activités entourant les moteurs hors-bord ont été durement touchées par la crise de la COVID-19, nous obligeant à arrêter immédiatement la production de ceux-ci. Ce secteur d’activité faisait déjà face à des défis et l’impact du contexte actuel nous a contraint à ce choix », explique José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Nous concentrerons nos efforts sur de nouvelles technologies innovantes et sur le développement de nos entreprises de bateaux, dans lesquelles nous voyons beaucoup de potentiel afin de transformer l’expérience sur l’eau pour nos consommateurs », ajoute-t-il.

Arrêt de la production de moteurs hors-bord et signature d’une entente avec Mercury

Suivant notre décision d’arrêter la production des moteurs hors-bord E-TEC et E-TEC G2, nous avons signé une entente avec Mercury, le chef de file sur le marché, afin de soutenir notre offre combinée de bateau et de moteur et ainsi poursuivre l’approvisionnement des moteurs hors-bord pour nos marques de bateaux.

Nous continuerons de fournir aux clients et à notre réseau de concessionnaires des pièces de rechange et nous honorerons nos garanties limitées du fabricant, en plus d’offrir certains programmes pour gérer les inventaires. Cette décision d’affaire affectera 650 employés mondialement.

Poursuivre de nouvelles occasions au cours des phases « Bâtir » et « Transformer » de notre stratégie

Avec cette annonce, BRP sera en bonne position pour étendre sa présence sur les marchés des pontons et des bateaux de pêche en aluminium grâce à des solutions technologiques avancées. Nous mettrons à profit notre ingéniosité bien établie en R&D afin d’améliorer l’expérience en bateau grâce à de nouveaux produits nautiques uniques. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la nouvelle génération de technologie de moteur avec le projet Ghost ainsi que la prochaine génération de pontons avec le Projet M, qui sont des noms de code de nouveaux produits et qui ont le potentiel de transformer l’industrie.

Optimisation de l’efficacité opérationnelle et fonctionnelle

Enfin, nous regrouperons les opérations d’Alumacraft en un seul endroit. Toutes les opérations d’Alumacraft seront transférées à St-Peter, au Minnesota, et notre site d’Arkadelphia, en Arkansas, sera fermé définitivement. De plus, nous souhaitons moderniser les installations de fabrication de bateaux afin de réorganiser les sites manufacturiers et appliquer le modèle modulaire utilisé partout ailleurs. Ce changement vise à améliorer la productivité et l’efficacité afin de nous permettre de répondre à la demande avec encore plus d’agilité.

Demande média : Relations avec les investisseurs : Elaine Arsenault Philippe Deschênes Conseillère principale, Chef de service, Trésorerie Relations avec les médias et Relations Investisseurs Tél. : 514-732-7092 Tél. : 450 532-6462 media@brp.com philippe.deschenes@brp.com