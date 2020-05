DIOS Exploration Inc.

May 27, 2020

MONTRÉAL, 27 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIOS EXPLORATION INC. (DIOS) a octroyé 995 000 options d’achat d’actions d’une durée de cinq ans au prix de 0,10 $ chacune auprès de ses employés et administrateurs, conformément au régime d’options en vigueur.



Le projet K2 détenu à 100% par DIOS se trouve au sud-ouest de la propriété d’or Elmer d’Exploration Azimut, à la baie James au Québec. Les travaux de DIOS ont mis en lumière la cible d’or WI TARGET, un conducteur électromagnétique de 3 km et les indices minéralisés en or-cuivre-argent d’ATTILA, en direction au sud-ouest de la découverte d’or Patwon d’Azimut et montrant des similarités. La stratigraphie de K2 est la même que celle de la propriété Elmer d’Azimut, toutes deux au nord de la faille régionale Opinaca.

Au sujet de Dios Exploration Inc.

Dios cible l’excellent potentiel mineral du Québec et de la baie James Eeyou Istchee et vise la découverte de dépôts d’or et de métaux de base de classe mondiale.

Ce communiqué fut révisé par M.J. Girard Geo M.Sc., personne qualifiée (43-101). Le dernier octroi d’options datait de février 2018.