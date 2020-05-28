拉斯维加斯, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球品牌管理控股公司International Spirits & Wellness Holdings, Inc.（OTC: ISWH）（以下称“ ISW Holdings ”或“该公司”）宣布与加密货币挖矿和创新交钥匙挖矿解决方案全球领先企业Bit5ive LLC共同成立新的合资公司。



Bit5ive是Bitmain的官方分销合作伙伴。作为行业领先的计算芯片无晶圆厂制造商和Antiminers分销商，Bitmain向拉丁美洲、中美洲和加勒比地区超过30个国家提供分销服务。此外， Bit5ive还是POD5和Power Skid 2.5的生产商和分销商，这是最高效且最成功的加密货币挖矿硬件基础设施。Bit5ive正在迅速成为美国最大的加密货币挖矿和比特币矿场企业之一。与ISW Holdings建立合资企业是该公司取得的一系列成功中最近的一项，反映出对比特币和区块链技术的兴趣在不断增涨。

“在过去三年中，我们取得了显著增长，并实现了多个重要里程碑，员工人数不断增加，并在这一过程中不断提升我们的专业知识，” Bit5ive首席执行官Robert Collazo表示。“我们必须继续创新，并从各个方面超越行业要求。”

如需了解更多详情和前瞻性声明，请查看通告全文： http://nnw.fm/ISWHoldingsBit5iveAnnouncement

根据Mordor Intelligence的数据， 2019年比特币技术市场的价值为2.9366亿美元，预计到2025年将达到4.77亿美元。



“我们非常高兴能够扩大当前的投资组合，并进入我们认为即将实现强劲技术和财务增长的行业，” ISW Holdings总裁兼董事长Alonzo Pierces表示。“这项新的合资协议让我们能够与Bit5ive经验丰富的团队合作，对运行高利润、高效率的加密货币挖矿项目所需的基础设施进行创新，并充分利用加密货币市场预期的巨大增长。”

关于Bit5ive

Bit5ive是加密货币挖矿数据中心领域的领先企业，目前在美国有数个项目正在开发中。Bit5ive的成功来自其对不同行业和专业客户的承诺。Bit5ive位于佛罗里达州迈阿密的企业总部是其数据中心、销售和客户服务的管理中枢。

如需获取更多信息，请访问 www.Bit5ive.com

关于ISW Holdings

ISW Holdings, Inc.（ISWH）总部位于内华达，是一家多元化的投资组合公司，业务范围覆盖满足消费产品需求的众多基本行业部门。我们的行业专长在于通过我们的专有采购流程实现战略品牌开发、早期增长扶持以及品牌识别。我们和合作伙伴一道，寻求提供一个满足大量可扩展性需求以及预期市场需求的架构。我们能够通过多种战略创新流程来满足上述需求。

ISWH正在为范围广泛的众多颠覆性行业提供品牌创建和管理。该公司推进其专有企业完成市场开发的各个关键阶段，包括概念化、走向市场战略、策划、产品整合和分销效率。该公司还与知名的软件开发和咨询公司Bengala Technologies LLC合作。这家企业正在为供应链管理领域开发重要的提升措施；此外，这一合作伙伴关系还有一项迫切需要的专利正待审批。

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