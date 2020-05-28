拉斯維加斯, May 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- International Spirits & Wellness Holdings, Inc. (場外交易代碼： ISWH) (「 ISW Holdings 」或「公司」) 是一家 全球品牌管理控股公司，他們宣布與 Bit5ive LLC (一家全球領先的加密貨幣挖礦和創新的交鑰匙挖礦解決方案提供商) 合資成立一家新公司。



Bit5ive 是 Bitmain 的官方分銷合作夥伴，該公司是電腦晶片的行業領先的無廠半導體公司，同時也是 Antminers 在拉丁美洲、中美洲及 加勒比地區 30 多個國家的分銷商。此外，Bit5ive 是 POD5 及 Power Skid 2.5 (最有效及最成功的加密挖礦硬件基礎設施) 的生產商及分銷商。Bit5ive 在迅速成為加密貨幣挖礦和比特幣農場行業中最大的美國公司之一。與 ISW Holdings 的合資企業是公司取得一系列成功中的最新成果，這表明人們對比特幣和區塊鏈技術的興趣與日俱增。

Bit5ive 的行政總裁 Robert Collazo 說：「在過去三年中，我們取得了可觀的增長及幾個重要的里程碑，且不斷增加我們的員工，並磨練我們的專業知識。」 「重要的是，我們要不斷創新，並要從各個方面來超越行業需求。」

有關更詳細資訊及前瞻性聲明，請查看整個公告： http://nnw.fm/ISWHoldingsBit5iveAnnouncement

根據 Mordor Intelligence 的預測，比特幣技術 市場到 2019 年，的價值為 2.9366 億美元，預計到 2025 年將達到 4.77 億美元。



ISW Holdings 總裁兼主席 Alonzo Pierce 表示：「我們非常高興能夠擴展當前的產品組合，並進入我們認為是有望實現強勁技術及金融增長的行業。」 「這項新的合資協議使我們能夠與經驗豐富的 Bit5ive 團隊合作，創新營運盈利所需的基礎架構、高效的加密貨幣挖礦項目，及利用針對加密貨幣市場預計的驚人增長。」

關於 Bit5ive

Bit5ive 是加密貨幣挖礦數據中心的領導者，目前在美國有多個項目正在開發中。Bit5ive 的成功在於對客戶的承諾，這些客戶來自各個行業及專業。Bit5ive 的公司總部位於佛羅里達州邁阿密，作為其數據中心、銷售及客戶服務的管理中心。

如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.Bit5ive.com

關於 ISW Holdings

位於內華達州的 ISW Holdings，Inc. (ISWH) 是一家多元化的投資組合公司，是由滿足消費者產品需求的基本業務部門所組成。我們的專長是戰略性品牌開發、促進早期成長，以及我們專有的採購流程中的品牌標識。我們與合作夥伴一起，尋求提供一種滿足大型可擴展性需求的結構，以及預期的市場需求。我們能夠通過各種策略創新流程來滿足這些需求。

ISWH 正在創造及管理一系列顛覆性行業的品牌。它通過市場開發的關鍵階段來操縱其專有公司，其中包括概念化、進入市場的策略、工程、產品整合及分銷效率。該公司還與一家 知名軟件 開發和顧問公司 Bengala Technologies LLC 進行了合作，該公司正在 開發 在供應鏈管理領域進行重大改進；並且，該合作夥伴關係中有一項迫切需要的專利正在申請中。

如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.iswholdings.com

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