SSH Communications Security Oyj, pörssitiedote, 28. toukokuuta 2020 klo 09.30





MUUTOKSIA SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N JOHTORYHMÄÄN

SSH Communications Security Oyj tekee muutoksia johtoryhmäänsä. Uuden johtoryhmän muodostavat:



Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja (Chief Executive Officer)

Niklas Nordström, talousjohtaja (Chief Financial Officer)

Jussi Mononen, kaupallinen johtaja (Chief Commercial Officer)

“Uusi, pienempi johtoryhmä on ketterämpi ja pystyy tekemään selkeämpiä ja nopeampia päätöksiä, mikä on tarpeen SSH:n kasvun ja menestyksen varmistamiseksi”, sanoi SSH Communications Security Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. ”Tämä on ensimmäinen askel polullamme kohti matalampaa ja ketterämpää organisaatiota, jossa vastuut ovat selkeämmät ja joka pystyy toteuttamaan strategiaamme tehokkaammin.”







SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Teemu Tunkelo

Toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, puh. +358 40 5499605

Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543





