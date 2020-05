May 28, 2020 03:00 ET

May 28, 2020 03:00 ET

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 28.5.2020 kello 10:00

United Bankers Oyj omistajaksi koulutussektorin kasvuyrityksiin sijoittavaan Sparkmind.vc -yhtiöön

United Bankers Oyj sijoittaa Sparkmind.vc Oy:n (aiemmin EduImpact Venture Capital Oy) osakkeisiin. Sparkmind.vc on oppimisalan kasvuyhtiöihin sijoittava vaihtoehtorahastojen hoitaja. Sijoitus toteutetaan osakemerkinnällä, jonka seurauksena United Bankers saa 5,8 % omistusosuuden Sparkmind.vc:ssa. Osakkeiden merkintä ja rekisteröinti kaupparekisteriin toteutuu arviolta kesäkuun 2020 aikana.

Sparkmind.vc:n hoitama Sparkmind Fund -pääomarahasto sijoittaa oppimisalan kasvuyhtiöihin aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen sekä yritysten oppimisratkaisuihin saakka. United Bankersin tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy tarjoaa Sparkmind Fund -rahastolle taloushallinnointipalveluja ja on avustanut rahaston tiettyjen toimintojen hoitamisessa vuodesta 2019 lähtien.

Koulutussektori on kooltaan yksi maailman suurimmista toimialoista. Maailmanlaajuisen koulutusmarkkinan arvo on arviolta yli 6 000 miljardia dollaria ja sen ennustetaan kasvavan 10 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Suomalainen ja pohjoismainen koulutus ja kasvatustieteellinen osaaminen ovat tunnettuja korkeasta tasostaan maailmanlaajuisesti, mikä luo merkittävää kasvupotentiaalia Sparkmind Fund -rahastolle tulevaisuudessa.

”Syvenevä yhteistyömme Sparkmindin kanssa sijoittuu koronapandemian seurauksena muuttuneeseen markkinatilanteeseen, jossa oppimisratkaisujen kehittämiselle on syntynyt kasvavaa kysyntää muun muassa lasten etäopiskeluun ja organisaatioiden etäoppimiseen liittyvissä tilanteissa. Yli miljardi ihmistä on siirtynyt etäopiskelun piiriin koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen. Maailmanlaajuisesti merkittävä osa opiskelijoista on ottanut käyttöön uusia tapoja oppia, jakaa tietoa ja olla yhteydessä toisiin oppijoihin digitaalisesti. Sijoituksemme Sparkmindiin tukee myös yhtiömme vastuullisuustavoitteita. Pidämme tärkeänä, että voimme olla edistämässä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa kasvavalla koulutusteknologian alalla”, kertoo United Bankersin toimitusjohtaja Patrick Anderson.

”Rahastomme hallinnointiyhteistyö United Bankersin tytäryhtiön UB Rahastoyhtiön kanssa mahdollistaa Sparkmindin tiimin entistä syvemmän keskittymisen rahaston kohdeyhtiövirtaan, sijoitusten toteuttamiseen ja arvon kasvattamiseen sekä aikanaan arvoa luovien irtautumisten läpivientiin. United Bankersin verkostot sekä vahva brändi muun muassa instituutiosijoittajien ja muiden ammattimaisten sijoittajien piirissä ovat auttaneet rahastoa saavuttamaan laajan ja monipuolisen sijoittajakunnan niin rahaston ensimmäisen kuin tulevan toisenkin sulkemisvaiheen osalta”, sanoo Sparkmind.vc:n toimitusjohtaja Marko Kyyrönen.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Marko Kyyrönen, toimitusjohtaja, Sparkmind.vc (aiemmin EduImpact Venture Capital Oy)

Sähköposti: marko@sparkmind.vc

Puhelin: 044 506 9740

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Sparkmind.vc lyhyesti: