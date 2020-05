INVESTERINGSFORENINGEN C WORLDWIDE

afholder ekstraordinær generalforsamling for medlemmerne af afdeling Danmark KL

onsdag den 24. juni 2020 kl. 10.00 i foreningens lokaler Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.

Dagsorden:

Bestyrelsen stiller forslag om

1) Fusion af afdeling Danmark KL og Globale Aktier KL

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af fusion af afdeling Danmark KL og afdeling Globale Aktier KL med

førstnævnte afdeling som den ophørende afdeling og sidstnævnte afdeling som den fortsættende afdeling.

Baggrunden for fusionen fremgår af fusionsplanen og fusionsredegørelsen, der også indeholder de nærmere

vilkår for fusionen.

Vedtægterne ændres som følge heraf som anført nedenfor. Bestyrelsen bemyndiges til efter Finanstilsynets

godkendelse at lade afdeling Danmark slette af vedtægterne.

2) Vedtægtsændringer

Vedtagelse af forslag om fusion medfører følgende konsekvensrettelser af foreningens vedtægter:

• I § 6, stk. 1, nr. 2, og § 6, stk. 3 udgår omtalen af afdeling Danmark KL.

• I § 23, stk. 5, om maksimum for afdelingens samlede administrationsomkostninger slettes omtalen af

afdeling Danmark KL.

3) Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering,

eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med fusionens eller vedtægternes godkendelse.

Fusionsplan og fusionsredegørelse, forslag til ændrede vedtægter, vurderingsmandserklæring og seneste årsrapport

for Investeringsforeningen C WorldWide har været fremlagt på foreningens kontor og på forenings hjemmeside

www.cww.dk/fusion fra den 19. maj 2020.

For at udøve stemmeret skal investeringsforeningsandelene mindst 1 uge forud for generalforsamlingen være

noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger, jf. vedtægternes § 17, stk. 2. Adgangskort bestilles

hos foreningen senest 3 hverdage inden generalforsamlingen på baggrund af fornøden dokumentation for

medlemmets andele. Fremsendes fuldmagt pr. post, bemærk da venligst PostNords forsendelsesregler, som betyder,

at et almindeligt brev indleveret ved posthuset omdeles inden for 5 hverdage. Afleveres brevet i postkassen, kan

der gå op til 1-3 hverdage yderligere.

Der er ikke noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

København, den 28. maj 2020

Bestyrelsen

