May 28, 2020 03:00 ET

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-05-28





Rättelse: 2020-05-27 lämnades en rättelse men bilagan saknades i det pressmeddelandet.

Därav lämnar vi en ny rättelse med kallelsen som bilaga.

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl 11.00 i Electras lokaler på

Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se

samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska

finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag.

Den som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken

avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27

Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras via

bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast torsdagen den

18 juni 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer,

antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med så få fysiskt

närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter

som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller liknande upplägg. Information

om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans genomförande.

Förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av förslag till dagordning

5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019 respektive per den 31 december 2019

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

11. Fastställande av avstämningsdag för utdelning

12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna

14. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor

15. Fråga om ersättning, rörliga ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledning,

styrelse och övriga anställda.

16. Valberedning inför 2021 års stämma

18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

17. Stämmans avslutande

I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas. Styrelsen kommunicerar

att trots att Bolagets resultatutveckling hittills under 2020 samt att dess finansiella ställning skulle medge

ett förslag till stämman att besluta om utdelning enligt tidigare lämnat förslag (3,25 kr/aktie) väljer styrelsen

att inte föreslå någon utdelning. Detta i syfte att försäkra sig om att bolaget ska vara väl rustat och ha oinskränkt

handlingsfrihet om konjunkturutvecklingen väsentligen skulle försämras. Styrelsen öppnar för att kalla till en extra

bolagsstämma under hösten i syfte att hantera frågan kring utdelning om förutsättningar för detta kan anses föreligga.





För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Johan Jaensson, CFO, telefon 0480-584 09, mobil 072-585 01 22





Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor,

som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination

med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin

verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.





Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27/5 2020 kl. 08.30.

Bilagor