AVIS IMPORTANT







Dans la mesure où l’Initiateur détient plus de 90% du capital et des droits de vote de la Société, la présente offre publique de retrait sera suivie d’un retrait obligatoire visant la totalité des actions APRIL non encore détenues par Andromeda Investissements, conformément aux dispositions de l’article L.433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF. Dans le cadre du Retrait Obligatoire, seront transférées à l’Initiateur, moyennant une indemnisation en numéraire égale au prix d’offre par action (soit 22 euros par action), nette de tout frais, les actions non apportées à l’offre publique de retrait (à l’exception des actions auto-détenues, ainsi que des actions gratuites faisant l’objet d’un mécanisme de liquidité).







Le retrait obligatoire interviendra après (i) la clôture de l’offre publique de retrait et (ii) l’expiration du délai de recours visé à l’article R. 621-44 du Code et monétaire et financier, tel que prorogé par les dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020, n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, et dans les conditions fixées à l’article L. 433-4 II, 1. du Code monétaire et financier. En l’état de ces dispositions, le délai de recours expirerait le 3 juillet 2020.